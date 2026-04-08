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▲雖然湖人靠例行賽對戰優勢暫居西區第4，但湖人剩餘賽程可說是非常硬，加上陣中三巨頭的歸期都未定；反觀火箭剩餘對手包含灰熊等隊，衝擊前4的主動權大增。（圖／美聯社／達志影像）

▲在湖人核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）受重傷、詹皇狀態存疑的情況下，美媒分析，火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）在首輪可大膽起用謝普德（Reed Sheppard）、湯普森（Amen Thompson）等新人。（圖／美聯社／達志影像）

休士頓火箭今（8）日客場挑戰鳳凰城太陽，火箭在開局一度落後達21分的絕境下，憑藉當家球星杜蘭特（Kevin Durant）與湯普森（Amen Thompson）合砍46分的精彩發揮，最終完成驚天逆轉，並在例行賽橫掃太陽。這場勝利不僅讓火箭達成單季50勝的里程碑，更因同日湖人慘敗給雷霆，讓西區4、5名的爭奪進入白熱化，不過季後賽「火箭VS湖人」的對決戲碼已呼之欲出，只差誰能握有主場優勢。比賽首節，火箭進攻端意外斷電，太陽隊在布克（Devin Booker）與威廉姆斯（Mark Williams）內外夾擊下，短短4分鐘內轟出24：0的瘋狂攻勢，火箭一度以5：26落後高達21分。首節戰罷，火箭僅得21分，杜蘭特單節6投1中表現掙扎。然而次節起火箭發動反撲，杜蘭特找回準星與小史密斯（Jabari Smith Jr.）聯手，單節轟下33分將分差拉近。關鍵末節，火箭防守強度升級，打出13：4的開局反超比分，隨後優勢擴大至雙位數。儘管申京此役手感欠佳，但他抓下14籃板，包含7個進攻籃板守住禁區。最終火箭成功逆襲，時隔7年再次連續兩季達成50勝。隨著火箭贏球、湖人今日不敵雷霆，火箭與湖人之間已經完全沒有任何勝差。雖然湖人靠例行賽對戰優勢暫居西區第4，但湖人剩餘賽程可說是非常硬，加上陣中三巨頭的歸期都未定；反觀火箭剩餘對手包含灰熊等隊，衝擊前4的主動權大增。此外，火箭的這場勝仗助攻明尼蘇達灰狼正式鎖定季後賽名額。至此西區對戰組合已初見雛形，金塊穩居第3將對決第6的灰狼；而「火箭VS湖人」的4、5名對決也幾乎已成定局。面對即將到來的季後賽，外界普遍看好兵強馬壯、陣容完整的火箭。在湖人核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）受重傷、詹皇狀態存疑的情況下，美媒分析，火箭總教練烏度卡（Ime Udoka）在首輪可大膽起用謝普德（Reed Sheppard）、湯普森（Amen Thompson）等新人磨練，讓年紀稍長的杜蘭特保留體能，全力應戰次輪可能碰頭的衛冕軍雷霆。反觀湖人的前景一片黯淡，甚至被譏為西區季後賽的「陪跑者」。若在首輪就出局，湖人休賽季恐面臨陣容大地震，包括艾頓（Deandre Ayton）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等人都可能被擺上貨架，甚至詹姆斯的去留也將再次成為焦點。