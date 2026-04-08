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休士頓火箭隊今（8）日在客場展現了極其強韌的逆轉實力！此役面對鳳凰城太陽，火箭隊雖然在首節一度陷入21分的巨大落後，但憑藉著老將杜蘭特（Kevin Durant）與新星湯普森（Amen Thompson）的爆發、合計轟下46分，最終以119：105成功翻盤，不僅豪取7連勝，更達成連續兩個賽季例行賽橫掃太陽隊的紀錄。比賽開局，火箭隊進攻完全當機，近5分鐘內一分未得，被太陽隊轟出一波24：0的致命高潮，首節中段一度以5：26落後高達21分。然而火箭並未自亂陣腳，第二節靠著替補後衛哈勒戴（Aaron Holiday）的三分火力和杜蘭特單節進帳11分的帶領下，半場結束前將分差縮小至僅剩3分。易籃再戰，火箭隊提升防守強度，杜蘭特與小史密斯（Jabari Smith Jr.）連續在外線發砲，成功反超比分。末節火箭隊完全掌控禁區籃板，湯普森連續突破得手，加上申京（Alperen Sengun）在禁區內穩定發揮，火箭將領先優勢擴大至15分，最終讓太陽隊無力回天，在主場投降。本場比賽火箭隊多點開花，全隊共有7人得分上雙，杜蘭特（Kevin Durant）面對前東家，穩健砍下24分、4籃板、3助攻。湯普森（Amen Thompson）繳出22分、11籃板、8助攻、3抄截的「準大三元」數據，成為贏球頭號功臣。小史密斯（Jabari Smith Jr.）挹注20分、6籃板。中鋒申京（Alperen Sengun）雖然手感欠佳僅15投5中，仍抓下14籃板並送出6助攻。太陽隊方面，布克（Devin Booker）雖空砍全場最高的31分與8助攻，但其他先發球員手感冰冷，從火箭轉投太陽的傑倫·格林（Jalen Green）14投僅5中拿到15分，防守悍將布魯克斯（Dillon Brooks）也僅得10分，無法阻止球隊遭到橫掃。憑藉這場勝利，火箭隊戰績提升至50勝29負，正式追平洛杉磯湖人隊。雖然因對戰優勢暫居西區第5，但在湖人主力唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）缺陣的情況下，火箭極有機會在例行賽最後三場（對陣76人、森林狼、灰熊）爭取重回西區前4。另一方面，太陽隊因輸球確定無法直通季後賽，必須參加附加賽爭取最後名額。這場比賽的結果也同時讓明尼蘇達森林狼隊正式鎖定季後賽席位。