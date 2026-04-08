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▲柯瑞今日替補出賽25分鐘，全場12投5中得到17分，但他在第三節與球隊一同陷入失誤泥淖。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊今（8）日在主場以110：105驚險擊退沙加緬度國王，雖然成功終止4連敗，但球隊在比賽中表現出的鬆懈卻讓總教練科爾（Steve Kerr）有些不滿。尤其是傷癒復出第二戰的當家球星柯瑞（Stephen Curry），此役雖有17分進帳，但也被科爾點名批評「有些生鏽」，處理球顯得相當凌亂。柯瑞今日替補出賽25分鐘，全場12投5中得到17分，但他在第三節與球隊一同陷入失誤泥淖。科爾在賽後受訪時直言不諱：「我覺得他看起來有一點生鏽。通常傷癒回歸的第二場比第一場更難打，因為少了首戰那種腎上腺素的興奮感。今晚柯瑞在持球處理上打得很凌亂，有幾次決策做得不好。」科爾強調，隨著附加賽下周即將開打，球場上的判斷與決策將決定生死，「他自己也知道表現不佳，但他會做出必要調整，下一場會更好。」儘管場上戰況緊繃，大通中心今日也出現感人時刻。因傷前往洛杉磯接受手術的摩西·穆迪（Moses Moody），今日首度回到主場，並在第三節拄著拐杖出現在球員通道口。現場螢幕捕捉到他的身影後，勇士球迷隨即爆發出熱烈的掌聲與歡呼，為這位正在復健的小將加油打氣。柯爾對此表示：「那感覺真的很棒，所有球員都很高興見到他。看到球迷給予他那樣的反應，真的非常有意思。」勇士隊上半場表現乾淨，僅有5次失誤，但在第三節卻突然斷電，單節狂送11次失誤。科爾對此深感失望：「無論接下來要打誰，我們都承受不起這種級別的松懈。最後這3場比賽，我們必須把狀態磨得更鋒利，真正意識到接下來（附加賽）需要什麼。」針對季末的球員調度，科爾明確表示會採取「健康優先」的策略，「我們會優先保證健康，節奏則是其次。我們會做一切必要的事來確保健康，然後希望在此基礎上找回比賽節奏。」