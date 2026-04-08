效力於福岡軟銀鷹隊的台灣強投徐若熙，今（8）日晚間將在主場瑞穗PayPay巨蛋（Mizuho PayPay Dome）先發迎戰埼玉西武獅。這不僅是徐若熙旅日後的第2場登板，他更將挑戰一項高難度的「台將神紀錄」：成為繼2015年郭俊麟之後，史上第2位達成「旅日初登板起連續兩戰奪勝」的台灣投手，這件事壯舉甚至連郭源治、郭泰源都未能做到。

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首戰完美封鎖樂天　徐若熙成隊史新希望

徐若熙在4月1日對戰東北樂天金鷲的比賽中，繳出6局僅被敲3支安打、無失分的頂級表現，順利收下旅日首勝。這場勝利讓他成為繼2015年郭俊麟以來，睽違11年再次有台灣投手達成「日職初登板奪勝」的壯舉，也是史上第6人。

今日軟銀在系列賽首戰失利，為了力保開幕連續4個系列賽勝越（連贏兩場以上）的紀錄，教練團將重任交給徐若熙，期待他能發揮壓制力止敗。

挑戰傳奇前輩　目標台將史上第2人

在日職歷史上，過去曾有5位前輩達成初登板奪勝，但在第2場比賽也順利收下勝投的，目前僅有2015年的郭俊麟（西武）。以下為台灣投手初登板奪勝後的第2戰成績：

年份 投手（球隊） 初登板 第2戰
1981 郭源治（中日） 勝投無關
1985 郭泰源（西武） 勝投無關
2002 張誌家（西武） 救援成功
2007 林恩宇（樂天） 敗戰
2015 郭俊麟（西武） 勝投
2026 徐若熙（軟銀） 今日挑戰
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黃建霖編輯記者

畢業於中國文化大學，曾在聯合報系經濟日報工作過一年，主跑地方產經線，累積新聞採訪、撰寫實務經驗。

之後於2016年加入《NOWNEWS今日新聞》，至今擔任體育記者採訪工作已有9年，專注於各式體育報導，曾實地...