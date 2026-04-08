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▲效力日職西武獅的林安可目前連續8場安打，維持不錯打擊手感。（圖／取自DAZN YT）

▲西武獅今日交手防禦率仍是0的台灣強投徐若熙，直接押上190公分巨投、當家王牌高橋光成先發應戰。高橋光成去年投出8勝9敗、防禦率3.04成績，原有望透過入札制度挑戰大聯盟，卻因價碼談不攏作罷，回歸老東家懷抱。（圖／美聯社／達志影像）

2026年NPB日本職棒福岡軟銀鷹今（8）日主場交手埼玉西武獅，為旅日強投徐若熙日職一軍第2場先發，將正面對決同樣來自台灣的西武獅強打林安可，目前軟銀7勝2敗排名第一，西武獅則為2勝6敗1和墊底，西武獅面對徐若熙，直接押出王牌高橋光成先發。對戰組合：埼玉西武獅@福岡軟銀鷹比賽場地：福岡瑞穗MIZUHO PAYPAY DOME比賽時間：17：00（台灣時間）先發投手：高橋光成（埼玉西武獅）VS徐若熙（福岡軟銀鷹）第一棒：第二棒：第三棒：第四棒：第五棒：第六棒：第七棒：第八棒：第九棒：先發投手：徐若熙第一棒：第二棒：第三棒：第四棒：第五棒：第六棒：第七棒：第八棒：第九棒：先發投手：高橋光成徐若熙靠著熱身賽發揮，搶下一軍先發輪值一席，被定位在第4號先發，首戰於4月1日交手樂天金鷲，該戰僅用86球投出6局無失分、3安打、6次三振完美發揮，軟銀最終6：1贏球，徐若熙也搶下日職首勝，成為11年來首位在日職初登板就奪勝的台灣投手。徐若熙、林安可今（8）日即將於日職賽場正面對決，兩人作為近年來中職最具代表性的投打球星，對決次數也不少，總計有23打席對決紀錄，林安可敲出6支安打，打擊率2成77，其中包含2支全壘打，是全中職唯一曾從徐若熙手中敲出1轟以上的打者，兩人去年對決5打數，林安可僅有1支安打，但就是一發關鍵超前三分砲，最終也讓徐若熙苦吞敗投。現年28歲的高橋光成為西武獅2014年第一指名，具有190公分、105公斤的優異身材，近6年成為西武獅主力先發，但2024年卻寫下罕見紀錄，因傷僅先發15場防禦率，儘管3.87水準以上，結果整季1勝難求，還苦吞11敗，打破日職最慘先發紀錄，去年則逐漸校正回歸，整季先發24場、戰績8勝9敗、防禦率3.04。隨著旅日台灣球員人數增加，日本職棒（NPB）也成為球迷關注焦點。DAZN今年首度取得2026年日職「大滿貫」完整轉播權，涵蓋中央聯盟與太平洋聯盟全部12球團主場賽事的獨家轉播權，從3月27日開幕戰開始，全年提供球迷超過800場例行賽、交流戰，以及季後賽的高潮系列賽、日本一大賽都有轉播。