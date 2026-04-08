但消息並未被證實

我是廣告 請繼續往下閱讀

廣東省體育局二沙體育訓練中心已向警方報案

中國跳水名將、三屆奧運金牌得主全紅嬋近期驚傳遭受長期且系統性的集體霸凌。一個名為「水花征服者聯盟」的282人微信群組截圖日前在網路瘋傳，群規竟明文煽動成員對全紅嬋「照死裡罵」，針對此惡劣行徑，廣東省二沙體育訓練中心已正式向公安機關報案，國家體育總局游泳中心也同步發表聲明，強調將嚴肅處理，絕不姑息。根據博主「HeyWarWars」揭露的截圖顯示，該私密群組長期充斥對全紅嬋的人身攻擊與難聽綽號。其群公告更令人心寒，竟寫著：「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，甚至在2025年11月更新規定，煽動成員對全紅嬋與桌球選手王楚欽隨意辱罵。更令外界震驚的是，根據中國部分媒體爆料指出該群組成員並非一般網民，竟疑似包含陳芋汐、昌雅妮、陳藝文等多位國家跳水隊名將、國際級裁判判饒琅以及央視體育記者楊爍。不過有關這些「業內人士」在群內的報導，目前尚未得到證實，官方聲明有未針對此群組中究竟有誰做出回應，還有待進一步說明。針對事件發酵，中國體育總局游泳中心今日（8日）發表嚴正聲明，表示高度重視此類針對運動員的惡意攻擊。聲明強調：「，我們堅決支持透過法律手段維護運動員合法權益，堅決抵制畸形『飯圈』文化侵蝕。不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理。」廣東省二沙體育訓練中心也發文指出，任。全紅嬋日前在接受專訪時，曾含淚吐露心聲。年僅19歲的她正面臨「發育關」的巨大壓力，為了維持體重每天僅吃一頓飯，甚至因害怕發胖和成績波動而產生心理焦慮。她哽咽懇求大眾停止對她本人、家人及朋友的攻擊，並坦言曾因壓力大到想逃離賽場。不少評論指出，全紅嬋出身底層，性格純粹不善權謀，卻因過於出眾的成績成了流量與權力鬥爭的靶子。此次官方報警處理，被視為對體育圈惡劣文化的一次重拳整治。