效力於舊金山巨人的韓國球星「風之孫」李政厚在今（8）日對陣費城費城人的比賽中，開季以來首度被排除在先發名單外，引發韓國媒體《體育朝鮮》高度關注，甚至以「巨人沒耐心了？」為題，憂心新任總教練維特羅（Tony Vitello）對這名身價上億的外野手已經了耐心。
開季11場全先發紀錄中斷！代打出戰打擊率再下修
李政厚今年原本被視為巨人隊右外野的不動先發人選，開幕戰更擔綱第5棒，並在賽季至今的11場比賽中場場先發。然而，他在今日賽前僅交出打擊率.162、0轟、4打點的慘澹成績。
在今日對戰費城人的比賽中，李政厚本季首度被踢出先發名單外，坐足5局板凳，直到6局下二、三壘有人的得分良機才上場代打，雖然擊出中外野犧牲打換回1分打點，但在8局下的第2個打席只擊出不營養的中外野飛球。總計今日1打數0安打，賽後打擊率跌破1成6只剩.158，OPS只剩慘不忍睹的0.499。
美媒看很開：只是例行輪休
對於李政厚坐板凳的情況，美國媒體《East Bay Times》持樂觀態度，認為這只是球隊讓包含李政厚、捕手貝利（Patrick Bailey）在內的主力球員進行體力調節。然而，韓國媒體《體育朝鮮》的標題卻顯得相當緊繃，直言：「巨人隊沒耐心了嗎？舊金山新主帥維特羅（Tony Vitello）撤下李政厚。」
報導分析指出，李政厚近5場比賽19打數僅2安，加上對左投的打擊率低到只有1成，這種極端的低迷讓巨人隊的1.13 億美元的投資顯得尷尬。更有美媒《The Athletic》毒舌評論：「李政厚或許根本打不到大聯盟等級左投的球。」
李政厚打擊跌破谷底！
回顧李政厚在KBO時期，曾以單季.360的打擊率橫掃韓國職棒，甚至曾被譽為「韓國一朗」。去年他在大聯盟出賽150場，繳出打擊率.266、8轟、55打點的合格成績，但由於他簽下的6年總額1.13億美元合約實在很大，美國媒體始終對其長打率不足頗有微詞。今年球季開打後的低潮，無疑又加劇了外界對他的質疑。
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李政厚今年原本被視為巨人隊右外野的不動先發人選，開幕戰更擔綱第5棒，並在賽季至今的11場比賽中場場先發。然而，他在今日賽前僅交出打擊率.162、0轟、4打點的慘澹成績。
在今日對戰費城人的比賽中，李政厚本季首度被踢出先發名單外，坐足5局板凳，直到6局下二、三壘有人的得分良機才上場代打，雖然擊出中外野犧牲打換回1分打點，但在8局下的第2個打席只擊出不營養的中外野飛球。總計今日1打數0安打，賽後打擊率跌破1成6只剩.158，OPS只剩慘不忍睹的0.499。
美媒看很開：只是例行輪休
對於李政厚坐板凳的情況，美國媒體《East Bay Times》持樂觀態度，認為這只是球隊讓包含李政厚、捕手貝利（Patrick Bailey）在內的主力球員進行體力調節。然而，韓國媒體《體育朝鮮》的標題卻顯得相當緊繃，直言：「巨人隊沒耐心了嗎？舊金山新主帥維特羅（Tony Vitello）撤下李政厚。」
報導分析指出，李政厚近5場比賽19打數僅2安，加上對左投的打擊率低到只有1成，這種極端的低迷讓巨人隊的1.13 億美元的投資顯得尷尬。更有美媒《The Athletic》毒舌評論：「李政厚或許根本打不到大聯盟等級左投的球。」
李政厚打擊跌破谷底！
回顧李政厚在KBO時期，曾以單季.360的打擊率橫掃韓國職棒，甚至曾被譽為「韓國一朗」。去年他在大聯盟出賽150場，繳出打擊率.266、8轟、55打點的合格成績，但由於他簽下的6年總額1.13億美元合約實在很大，美國媒體始終對其長打率不足頗有微詞。今年球季開打後的低潮，無疑又加劇了外界對他的質疑。