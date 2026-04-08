中國跳水隊的「雙子星」全紅嬋與陳芋汐長期稱霸國際賽場，但兩人之間的關係始終是外界關注焦點。近日，退役的前奧運冠軍張家齊在專訪中直言，跳水成員之間的友誼「並不純潔」，因為競技體育的競爭本質讓天才之間還存在一些成績的角力。然而，飽受網路霸凌的陳芋汐親自出面，含淚捍衛兩人情誼，強調彼此都在輿論漩渦中，絕非酸民挑撥就能對立。
張家齊感嘆：天才生在同時代是悲劇
昔日被譽為跳水「三小隻」之一的21歲前奧運冠軍張家齊，日前宣布退役。回顧與全紅嬋、陳芋汐的交替訓練時光，張家齊在接受《是個人物》節目專訪時，坦言這段友誼難以用「純粹」來形容。「不能說太過純潔吧，畢竟是有競爭關係。了解你的人，就是你的敵人的那種感覺。」
她無奈表示，女子10公尺跳台的競爭極其殘酷，當天才出生在同一個時代，就是一場悲劇。在選拔賽中曾以0.55分之差敗給陳芋汐的張家齊，深刻體會到「生不逢時」的殘酷命運。
陳芋汐陷網暴崩潰 賽前竟收恐嚇簡訊
而站在巔峰的陳芋汐，日子同樣不平靜。剛獲選2025年世界泳聯最佳女子跳水運動員的她，被陸媒點名為中國體育圈受網暴最嚴重的選手。陳芋汐在專訪中哽咽透露，自己不僅被無端造謠、貼上「靠父母教練後台」的標籤，甚至在單人決賽前夕，收到包含身分證號碼與電話的恐嚇簡訊。
巨大的精神壓力讓她在巴黎奧運後一度崩潰，甚至對10公尺跳台感到恐懼，萌生放棄念頭。面對網路上不斷蔓延的惡意，她無奈關閉了社群留言區，並將自己封閉在狹小的心理空間中反覆掙扎。
落淚捍衛戰友誼：我跟小紅非對立面
面對網路上不斷試圖將她與全紅嬋拉到對立面的言論，根據《香港01》報導，陳芋汐在接受堅定回應：「我跟小紅的關係，其實不是能被這些言論所左右的。」她表示，跳水隊的大家都是好隊友，但少部分人卻喜歡挑撥離間，試圖抹煞選手們的努力。
陳芋汐強調，全紅嬋同樣處於輿論的漩渦中，近期甚至爆出有282人的群組專門對全紅嬋進行惡意辱罵。兩人都面臨各自的困難與極大的壓力，「我們彼此都有自己非常困難的點，希望輿論能對我們多一份包容，少一些惡意揣測。」而全紅嬋過去也曾公開表示，自己最喜歡在頒獎台上拉著陳芋汐的手一起舉高，展現出兩人在殘酷競爭下，惺惺相惜的真摯戰友情。
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昔日被譽為跳水「三小隻」之一的21歲前奧運冠軍張家齊，日前宣布退役。回顧與全紅嬋、陳芋汐的交替訓練時光，張家齊在接受《是個人物》節目專訪時，坦言這段友誼難以用「純粹」來形容。「不能說太過純潔吧，畢竟是有競爭關係。了解你的人，就是你的敵人的那種感覺。」
她無奈表示，女子10公尺跳台的競爭極其殘酷，當天才出生在同一個時代，就是一場悲劇。在選拔賽中曾以0.55分之差敗給陳芋汐的張家齊，深刻體會到「生不逢時」的殘酷命運。
而站在巔峰的陳芋汐，日子同樣不平靜。剛獲選2025年世界泳聯最佳女子跳水運動員的她，被陸媒點名為中國體育圈受網暴最嚴重的選手。陳芋汐在專訪中哽咽透露，自己不僅被無端造謠、貼上「靠父母教練後台」的標籤，甚至在單人決賽前夕，收到包含身分證號碼與電話的恐嚇簡訊。
巨大的精神壓力讓她在巴黎奧運後一度崩潰，甚至對10公尺跳台感到恐懼，萌生放棄念頭。面對網路上不斷蔓延的惡意，她無奈關閉了社群留言區，並將自己封閉在狹小的心理空間中反覆掙扎。
落淚捍衛戰友誼：我跟小紅非對立面
面對網路上不斷試圖將她與全紅嬋拉到對立面的言論，根據《香港01》報導，陳芋汐在接受堅定回應：「我跟小紅的關係，其實不是能被這些言論所左右的。」她表示，跳水隊的大家都是好隊友，但少部分人卻喜歡挑撥離間，試圖抹煞選手們的努力。
陳芋汐強調，全紅嬋同樣處於輿論的漩渦中，近期甚至爆出有282人的群組專門對全紅嬋進行惡意辱罵。兩人都面臨各自的困難與極大的壓力，「我們彼此都有自己非常困難的點，希望輿論能對我們多一份包容，少一些惡意揣測。」而全紅嬋過去也曾公開表示，自己最喜歡在頒獎台上拉著陳芋汐的手一起舉高，展現出兩人在殘酷競爭下，惺惺相惜的真摯戰友情。