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▲近期網路上流傳多張名為「水花征服者聯盟」的微信私密群組截圖，該群組擁有282名成員，爆發了針對全紅嬋的系統性霸凌。（圖／路透／達志影像）

全紅嬋網暴事件始末：「水花征服者聯盟」群組曝光

全紅嬋被網暴後官方如何處理？

▲近期網路上流傳多張名為「水花征服者聯盟」的微信私密群組截圖，該群組擁有282名成員，爆發了針對全紅嬋的系統性霸凌。（圖／路透／達志影像）

全紅嬋出身背景為何？

全紅嬋體重為何失控？

▲近期全紅嬋因體態變化與賽場表現波動而遭酸民攻擊「擺爛不自律」，但這其實是女子跳水選手最難熬的生理挑戰。（圖／截自YouTube頻道「是个人物」）。

王楚欽名字為何捲入網暴群組攻擊名單？

▲身為當前中國男桌指標性人物的王楚欽，同樣擁有極高關注度與龐大的粉絲群體，卻也因此淪為極端「飯圈」零和博弈心態下的犧牲品。（圖／美聯社／達志影像）

全紅嬋與陳芋汐的真實關係

▲全紅嬋與隊友陳芋汐被譽為中國跳水隊的「雙子星」，兩人包辦了各大賽事的金銀牌與雙人金牌，但競爭關係也讓雙方粉絲經常在網路上互相攻擊。（圖／路透／達志影像）

全紅嬋洛杉磯奧運還會參賽嗎？

全紅嬋「水花消失術」解密

▲全紅嬋在10公尺跳台上的招牌絕技「水花消失術」，是指她在落水瞬間能將濺起的水花極大限度地壓制到近乎於無的驚人技巧。（圖／路透／達志影像）

什麼是中國的「飯圈」文化？與全紅嬋有何關係？

▲飯圈文化習慣用陰謀論來解釋比賽結果。例如，當全紅嬋未奪冠時，極端粉絲會造謠裁判給分不公或體制刻意打壓。（圖／路透／達志影像）

中國跳水名將、三枚奧運金牌得主全紅嬋近期深陷嚴重的網路霸凌風暴，這一起以其「發胖身材」為出發點進行的攻擊，已經擴大到超出體芋批評的範疇，變成殘忍的人身攻擊。廣東省二沙體育訓練中心已正式向公安機關報案，國家體育總局游泳運動管理中心也發布聲明嚴厲譴責。以下《NOWNEWS》為您整理全紅嬋網暴事件末、何為飯圈文化、有什麼人物被傳聞牽涉其中、、其生涯背景及未來動向。近期網路上流傳多張名為「水花征服者聯盟」的微信私密群組截圖，該群組擁有282名成員，爆發了針對全紅嬋的系統性霸凌。群組公告明文規定「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，甚至煽動成員對全紅嬋「照死裡罵」，群內充斥各種侮辱性綽號與人身攻擊。有爆料指出，群內成員包含多位現役國家跳水隊名將（如陳芋汐、昌雅妮等人）、央視體育記者以及國際級裁判。這些「業內人士」的沉默與縱容，讓事件升級為體育圈內部的集體霸凌醜聞，但目前這些關於成員的消息未經證實。廣東省二沙體育訓練中心證實已向警方報案，將透過法律途徑追究網暴者責任。國家體育總局也表態堅決抵制畸形「飯圈」文化，一經查實將嚴肅處理。針對全紅嬋遭受組織化網路霸凌的惡劣事件，中國體育當局已正式介入並採取強硬法律行動。廣東省二沙體育訓練中心在掌握相關事證後，已第一時間聯合相關部門展開核查，並正式向公安機關報案，誓言透過法律途徑嚴厲追究網暴者的責任。與此同時，國家體育總局游泳運動管理中心也發布嚴正聲明，強烈譴責任何損害運動員身心健康的抹黑行徑，並強調將堅決抵制畸形「飯圈」文化對體育圈的侵蝕，無論涉案人員身分為誰，一經警方查實絕不姑息。據悉，涉案的282人微信群組「水花征服者聯盟」已遭強制解散，當局亦針對網路社群平台展開大規模清查與言論管控，全面封鎖相關的惡意攻擊與不實資訊，展現整頓體壇網路環境的鐵腕決心。全紅嬋出身於廣東省湛江市邁合村的農村家庭，家境清寒。她憑藉驚人的天賦與苦練，在國際賽場上一鳴驚人。14歲於東京奧運奪金，15歲達成跳水大滿貫，17歲在巴黎奧運成功衛冕，成為中國奧運史上最年輕的「三金王」。她以完美的「水花消失術」震驚全球，加上喜愛吃辣條、背包掛滿娃娃的純真性格，收穫了海量粉絲。她的超高人氣甚至讓老家邁合村日夜擠滿直播主與遊客，迫使家人築起高牆防窺。近期全紅嬋因體態變化與賽場表現波動而遭酸民攻擊「擺爛不自律」，但這其實是女子跳水選手最難熬的生理挑戰。女子10公尺跳台極度要求「白瘦幼」的輕盈體態。隨著青春期到來，身高增長與體重增加是自然現象，但對跳水選手而言卻是噩夢。跳水名將高敏曾說：「所有跳水運動員，尤其是女子運動員，都會面臨生長發育這道坎，這個過程就像走鋼絲一樣，走不好就會掉下去，很容易陷入惡性循環，因此需要教練的有效引導。」並舉自己為例，在22歲就因為身材發育而被迫退役。去年，全紅嬋已從東京奧運時的143公分長高到153公分，體重也從38公斤暴增至46公斤。為了對抗發育，全紅嬋有時甚至一天只能吃一頓飯，甚至連喝水都會胖，長期處於挨餓與極度焦慮的狀態。這種生理與心理的雙重折磨，成為她近期陷入低潮的主因。在這起震驚體壇的全紅嬋集體霸凌事件中，中國桌球名將王楚欽也意外成為網暴群組的攻擊目標，凸顯出「體育飯圈化」的惡劣效應已跨越單項運動的界線。根據網路上曝光的「水花征服者聯盟」微信群組截圖顯示，該私密群組不僅長期針對全紅嬋進行人身攻擊，更在2025年11月更新群規，惡意煽動群內282名成員對全紅嬋與王楚欽兩人「照死裡罵」。身為當前中國男桌指標性人物的王楚欽，同樣擁有極高關注度與龐大的粉絲群體，卻也因此淪為極端「飯圈」零和博弈心態下的犧牲品。這起跨領域的惡意串聯攻擊，不僅顯示出網暴行為的無差別與組織化，更讓官方確信，全面出手整治體壇畸形的飯圈文化已是刻不容緩的當務之急。全紅嬋與隊友陳芋汐被譽為中國跳水隊的「雙子星」，兩人包辦了各大賽事的金銀牌與雙人金牌，但競爭關係也讓雙方粉絲經常在網路上互相攻擊。前奧運冠軍張家齊退役後坦言，跳水競技極其殘酷，天才出生在同一個時代就是悲劇。她認為選手間因為存在競爭，友誼「不能說太過純潔」，有一種「了解你的人就是你敵人」的無奈。同樣飽受網暴、甚至收過死亡威脅的陳芋汐含淚表示，網友習慣將她們拉到對立面，但兩人都處在輿論漩渦中，各自有極大的困難。她強調自己與全紅嬋的關係絕不是網路謠言可以左右的。全紅嬋也曾公開表示，最喜歡在頒獎台上拉著陳芋汐的手一起舉高。面對長期的極限訓練與排山倒海的輿論壓力，年僅19歲的全紅嬋坦言曾萌生退意。全紅嬋在接受專訪時透露，特別是在巴黎奧運結束後，壓抑已久的情緒讓她「很想很想」退役。對於未來的規劃，全紅嬋表示目前只想好好休息、調整狀態。至於是否征戰2028年洛杉磯奧運（LA28），她決定「走一步看一步」，但目前的心境是「想再堅持跳一跳」。全紅嬋在10公尺跳台上的招牌絕技「水花消失術」，是指她在落水瞬間能將濺起的水花極大限度地壓制到近乎於無的驚人技巧。在競技跳水領域，這需要極致的身體控制力與入水技術；運動員在空中完成複雜翻騰後，必須以雙手交疊、手掌平展的姿態「撕開」水面，並讓整個身體宛如一根針般，精準地從手掌劃出的空隙中筆直穿入水中。全紅嬋憑藉超乎常人的柔韌性、核心力量以及日復一日的嚴苛訓練，將這項技術演繹至化境。當她入水時，水面往往只會泛起一圈細微的漣漪，伴隨著清脆的「哧」一聲，宛如一滴水落入池中，極致的視覺震撼不僅讓她在各大國際賽事中屢獲滿分，更成為全球體壇公認的跳水奇觀。「飯圈」（Fan circle）一詞源自英文的「Fans」，最初是指娛樂圈中偶像明星的狂熱粉絲群體。隨著社交媒體發展，飯圈逐漸演變成一種高度組織化、排他性極強的亞文化。「飯圈」 粉絲對特定偶像抱持絕對的狂熱（稱為「唯粉」），並將同領域的其他競爭者視為必須打倒的假想敵。「飯圈」內部擁有明確的群規與分工，例如專門負責刷數據、控制評論風向（控評）、以及集體檢舉反對言論的團隊。「飯圈」認為資源（如獎項、代言、關注度）是有限的，別人的成功就是自己偶像的失敗，因此經常引發粉絲群體間的大規模互相攻擊與謾罵（俗稱「互撕」）。近年來，這種畸形的飯圈文化嚴重蔓延至中國體育界（俗稱「體育飯圈化」），特別是在跳水與桌球等高關注度的項目中。在此次全紅嬋遭霸凌事件中，飯圈文化的惡劣特徵完全暴露：將運動員「偶像化」與「絕對對立」： 粉絲將全紅嬋與陳芋汐這對跳水「雙子星」視為娛樂圈的死對頭。部分極端粉絲只支持其中一人，只要一方表現優異或奪冠，另一方的粉絲就會群起攻之，甚至波及運動員的家人。曝光的282人微信群組「水花征服者聯盟」就是典型的飯圈產物。群內明定「照死裡罵全紅嬋」、為運動員取侮辱性綽號。這種有組織、有目標的集體霸凌，與娛樂圈中刻意抹黑競爭對手（職業黑粉）的操作如出一轍。飯圈文化習慣用陰謀論來解釋比賽結果。例如，當全紅嬋未奪冠時，極端粉絲會造謠裁判給分不公或體制刻意打壓；而陳芋汐奪冠時，又被造謠是因為「父母是教練、有強硬後台」。這種行為完全無視了運動員的汗水，也徹底踐踏了公平競爭的體育精神。飯圈式的追星模糊了界線。全紅嬋的農村老家日夜被粉絲與蹭流量的直播主包圍，迫使家人築起高牆；陳芋汐甚至收到包含個人身分證字號的恐嚇簡訊。這些都遠遠超出了單純「欣賞比賽」的範疇。