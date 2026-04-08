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中國跳水天才少女全紅嬋自東京奧運一戰成名後，非但沒有迎來平靜的運動生涯，反而陷入長期的網路霸凌陰影中。近日隨著一個名為「水花征服者聯盟」的282人霸凌群組曝光，讓情況徹底失控。事實上，中國「飯圈」問題嚴重，過去全紅嬋在巔峰時期就常常受到成名壓力帶來的副作用，有中國體育記者為了流量曾公開辱罵她：「瘋瘋癲癲」、「像個白痴」。年僅19歲的全紅嬋，手握三枚奧運金牌並多次打破世界紀錄，卻在為國爭光的同時，承受著常人難以想像的惡意。近期曝光的微信群組截圖顯示，該群組長期以辱罵全紅嬋為樂，群公告甚至公然寫道：「禁止攻擊其他運動員（全紅嬋除外）」，並允許成員「往死裡罵」。根據部分中國媒體報導，該群組成員被指涵蓋現役跳水運動員、裁判以及媒體記者。目前這方面消息並未被證實，但流傳開來後，立刻在網路上引起譁然。這並非全紅嬋首度遭到媒體從業人員的攻擊。早在2024年巴黎奧運期間，《南方日報》記者朱小龍便曾在直播連線中，公開批評全紅嬋行為舉止「瘋瘋癲癲」，甚至語帶輕蔑地表示：「不跳水以後妳像一個白痴一樣，能行嗎？」儘管當時所屬媒體集團承諾會嚴肅處理，但在此次曝光的霸凌群組事件中，網友再度扒出相關線索，質疑體育圈內部的「潛規則」與「保護傘」依然存在。這種來自權力不對等的職業記者所發出的惡意，對當時正處於發育期、心理壓力巨大的全紅嬋造成了二次傷害。面對愈演愈烈的攻擊，全紅嬋在接受專訪時曾數度哽咽，她直言發育帶來的體重困擾已讓她身心俱疲，更低聲下氣地懇求網民：「希望那些攻擊我的人，不要再罵我了，不要罵我家人，也不要罵我朋友，要不然他們都遠離我了。」針對此惡劣事件，國家體育總局游泳運動管理中心於今日（8日）正式定調，明確表示已與廣東省體育局展開聯合核查。廣東省體育局二沙體育訓練中心也已正式向公安機關報案。官方聲明中擲地有聲地強調：「不管涉及任何人，一經查實都將嚴肅處理，絕不姑息。」