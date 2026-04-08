我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒今（8）日上演一場令全台球迷熱血沸騰的「台灣對決」，由福岡軟銀鷹的徐若熙主場迎戰埼玉西武獅的林安可。這場備受台日媒體關注的首度交鋒，徐若熙先用一球解決林安可，下一打席林安可馬上從徐若熙手中敲出安打，寫下日職生涯初登場起連續9場安打的傲人紀錄；而徐若熙雖然首局挨轟失分，但隨後穩住陣腳，繳出7局僅失1分的超優質先發。徐若熙今日坐鎮軟銀主場，開賽雖展現火球威力，但在1局上2出局後，面對西武獅目前打擊率突破3成的22歲新星捕手小島大河，不慎被敲出右外野陽春砲。這一轟不僅讓西武獅取得1：0領先，也終結了徐若熙自加盟日職以來未曾失分的紀錄。然而，徐若熙後續展現極佳的壓制力。第2局雖然被渡部聖弥與岸潤一郎敲出內野安打，一度面臨得點圈危機，但他祭出招牌的叉指變速球，成功三振平沢大河化解攻勢，前5局投完僅被敲出4支安打。轉戰日職後手感不錯的林安可，今日擔任西武獅第6棒右外野手。2局上首度對決徐若熙，林安可首球就出棒，卻碰成三壘軟弱滾地球，靠野手選擇上壘。關鍵的4局上，兩人再度交鋒。林安可先展現精準選球，忍住一記151公里的近身速球，隨即鎖定徐若熙一記123公里的偏高曲球，大棒一揮擊出右外野方向扎實安打。這記安打讓他達成日職生涯初登場起「連續9場敲安」的神表現。林安可是中職唯一對徐若熙敲出過2轟的球員，今日再次證明自己對「台灣王牌」確實有一套。徐若熙今日投滿7局，用球數90球、最快球速來到153公里。儘管在6局上又被渡部聖弥敲出內野安打，但隨即在第3度對決林安可時扳回一城，纏鬥4球後讓後者擊出中外野飛球出局。最終，徐若熙用90球完成7局投球任務，整體表現依舊穩健，僅因首局的一發失投球失分，另投出5次三振。