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效力於日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊的「台灣至寶」徐若熙（Hsu Jo-Hsi），今日在主場瑞穗PayPay巨蛋迎來本季第2次先發，面對來訪的埼玉西武獅。徐若熙再次展現台灣頂級右投的頂級宰制力，主投7局僅因一記陽春砲失掉1分。前兩場比賽投下來，他共投13局丟1分，送出11次三振，表現相當亮眼。徐若熙今日首度在福岡主場登板，面對西武獅打線表現依舊沉穩。他總計用90球主投7局，雖然被敲出6支安打，並投出2次四壞球，但憑藉著優異的化解危機能力與速球威懾力，全場送出5次三振。唯一的失分出現在比賽中段，被西武捕手小島大河擊出一記陽春全壘打。然而，這僅是徐若熙日職生涯至今13局投球中唯一丟掉的分數。在現場萬名軟銀球迷的歡呼聲中，徐若熙順利完成任務退場，接手的後援投手也成功守住勝果。回顧徐若熙旅日後的開季表現，只能用「驚艷」來形容：4月1日初登板（客場對樂天）： 6局、3安打、6K、0失分。4月8日主場首秀（對西武）： 7局、6安打、5K、1失分。總計數據： 2戰全勝、主投13局、僅失1分、狂飆11次三振，防禦率（ERA）低至0.69。這份成績單徹底擊碎了外界對他能否適應日職打者的質疑。徐若熙今日退場時落後，確定無緣成為繼2015年郭俊麟（西武）以來，史上第2位旅日生涯前兩場先發皆奪下勝投的台灣投手。軟銀總教練小久保裕紀在賽後表示，徐若熙展現了超越年齡的冷靜與球威，是球隊輪值中不可或缺的核心戰力。