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福岡軟銀鷹今（8）日在主場與埼玉西武獅展開系列賽第二戰，備受期待的台灣強投徐若熙再度披掛上陣。雖然徐若熙展現王牌身價、投滿7局，只因首局的一發陽春砲失掉唯一的1分，無奈軟銀打線遭西武獅王牌高橋光成全面封鎖，終場軟銀以1：2惜敗。徐若熙雖繳出超優質先發，仍遺憾吞下日職首敗。徐若熙今日開賽就展現火球威力，但在1局上2出局後，面對西武獅22歲的強打捕手小島大河，一記153公里的內角速球被對方逮個正著，掃出右外野牆外。這發陽春砲成為徐若熙本賽季失掉的唯一分數。儘管如此，軟銀監督小久保裕紀賽後對這球仍給予極高評價，他坦言：「西武的小島大河那一轟，是把內角極難應對的球打出去。不得不說，西武選到了非常優秀的球員。」儘管徐若熙後續6局力保不失，總計投滿7局僅用90球，挨6安、投出5次三振，防禦率連1都不到，但軟銀打線同樣被封鎖，直到9局下才有分數進帳。西武獅先發高橋光成今日小宇宙爆發，用125球熱投8局，狂飆11次三振，僅讓軟銀打線零星敲出2支安打。軟銀打線開季本維持洋聯第二的火力，但在高橋光成的壓制下毫無還手之力。賽後軟銀監督小久保裕紀賽後同樣給予高橋光成極高的評價，他無奈坦言：「今天這種表現是真的打不到。他與去年的投球風格完全不同，今天將卡特球投在高角度，也不再單純依賴指叉球，讓我們陷入苦戰。」