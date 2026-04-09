亞特蘭大勇士隊在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）2026年球季開局表現穩健，繳出6勝5敗的成績，但為了確保在漫長的賽程中保有競爭力，外界普遍認為勇士仍需針對先發輪值與外野深度進行補強。根據美媒《Heavy》報導，近期有兩大潛在交易與簽約方案，目標直指波士頓紅襪的明星外野手杜蘭（Jarren Duran）以及目前仍自由身的高塔右投吉奧里托（Lucas Giolito）。
方案一：鎖定紅襪「快腿」杜蘭強化外野進攻火線
《運動畫刊》作家卡雷利（Thomas Carelli）建議，勇士應考慮向開季陷入掙扎的紅襪隊啟動交易，盤來具備明星實力的外野手杜蘭。 勇士可能需要為此送出兩名潛力內野新秀，包含洛迪斯（Alex Lodise）與阿爾瓦雷茲（Nacho Alvarez Jr.）。
杜蘭擁有大聯盟頂尖（前5%）的跑壘速度，曾在2024與2025年分別跑出34次與24次盜壘成功。雖然勇士外野陣容相對完整，但在普法爾（Jurickson Profar）面臨禁賽的情況下，杜蘭的加入能為爭冠模式的勇士增添更多速度與進壘威脅。不過紅襪是否願意在球季剛開始11場就放棄這位仍具球隊控制權的主力，仍有待觀察。
方案二：延攬自由球員吉奧里托鞏固不穩的先發輪值
儘管勇士目前的先發輪值有洛佩茲（Reynaldo Lopez）與艾德（Bryce Elder）苦撐，但整體穩定度仍有疑慮。《Bleacher Report》作家羅特曼（Zachary Rotman）強力敦促勇士簽下現年31歲的右投吉奧里托。
雖然吉奧里托的市場價值約為3年6100萬美元（約合新台幣19.3億元），但考量球季已經開打且受傷疑慮尚未完全排除，專家認為他極可能接受一份1年800萬至1200萬美元的減價合約。吉奧里托在2025年投球局數達145局，防禦率3.41，並送出121次三振，展現出足以擔任輪值中後段的實力。
補強必要性： 若老將塞爾（Chris Sale）無法維持賽揚獎級別的演出，勇士的投手深度將在6、7月面臨考驗。簽下吉奧里托能為投手群買下一份昂貴但必要的「保險」。
勇士隊目前正處於「贏在當下」的窗口，無論是透過交易換回杜蘭的快腿，還是從自由市場補進吉奧里托的經驗，都顯示出球隊在傷兵困擾下急需強化戰力的急迫性。這兩筆潛在補強將決定勇士能否在國聯東區保持長期領先地位。
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《運動畫刊》作家卡雷利（Thomas Carelli）建議，勇士應考慮向開季陷入掙扎的紅襪隊啟動交易，盤來具備明星實力的外野手杜蘭。 勇士可能需要為此送出兩名潛力內野新秀，包含洛迪斯（Alex Lodise）與阿爾瓦雷茲（Nacho Alvarez Jr.）。
杜蘭擁有大聯盟頂尖（前5%）的跑壘速度，曾在2024與2025年分別跑出34次與24次盜壘成功。雖然勇士外野陣容相對完整，但在普法爾（Jurickson Profar）面臨禁賽的情況下，杜蘭的加入能為爭冠模式的勇士增添更多速度與進壘威脅。不過紅襪是否願意在球季剛開始11場就放棄這位仍具球隊控制權的主力，仍有待觀察。
儘管勇士目前的先發輪值有洛佩茲（Reynaldo Lopez）與艾德（Bryce Elder）苦撐，但整體穩定度仍有疑慮。《Bleacher Report》作家羅特曼（Zachary Rotman）強力敦促勇士簽下現年31歲的右投吉奧里托。
雖然吉奧里托的市場價值約為3年6100萬美元（約合新台幣19.3億元），但考量球季已經開打且受傷疑慮尚未完全排除，專家認為他極可能接受一份1年800萬至1200萬美元的減價合約。吉奧里托在2025年投球局數達145局，防禦率3.41，並送出121次三振，展現出足以擔任輪值中後段的實力。
補強必要性： 若老將塞爾（Chris Sale）無法維持賽揚獎級別的演出，勇士的投手深度將在6、7月面臨考驗。簽下吉奧里托能為投手群買下一份昂貴但必要的「保險」。
勇士隊目前正處於「贏在當下」的窗口，無論是透過交易換回杜蘭的快腿，還是從自由市場補進吉奧里托的經驗，都顯示出球隊在傷兵困擾下急需強化戰力的急迫性。這兩筆潛在補強將決定勇士能否在國聯東區保持長期領先地位。