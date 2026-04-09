金州勇士隊的王朝基石有望繼續穩固。根據美媒《The Stein Line》記者費雪（Jake Fischer）報導，勇士球團正積極處理總教練科爾（Steve Kerr）即將到期的合約問題。消息人士指出，勇士官方傾向於提供一份「多年長約」、而非一年短約，旨在避免陷入類似「最後一舞（Last Dance）」的動盪局面，並維持球隊長期競爭力。
追求穩定與延續性 球團不希望科爾步入「合約年」
科爾目前正處於執教勇士隊的第12個賽季，雖然他本人在賽季期間始終避免談論個人合約的前景，但灣區球團內部已達成共識：若要續約，必須是一份長期合約。
球團高層認為，續留科爾是確保柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）等核心球星能持續爭冠的關鍵。透過長約鎖定主帥，勇士隊希望能展現穩定與持續經營的決心，而非讓球隊在明年面臨「最後一舞」的不確定感。
展望2026-27賽季 傷兵回歸成重返巔峰關鍵
除了教練團的穩定，勇士隊也已將目光投向2026-27賽季。球隊目前正經歷傷病低潮，尤其近期遭遇整季報銷重傷的吉米·巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody），對於志在爭冠的勇士而言是巨大打擊。
球團官員表示，他們期望這兩名核心戰力能迅速康復，並在下個賽季回歸戰場，協助球隊維持在西區的強大競爭力。
勇士近期賽程紀錄與展望
4月8日： 勇士110：105擊敗 國王（中止連敗）。
4月10日（周五）： 客場面對 洛杉磯湖人（關鍵排位戰）。
4月11日（周六）： 主場迎戰 沙加緬度國王。
4月13日（周一）： 主場對陣 洛杉磯快艇。
隨著賽季進入最後衝刺階段，科爾的合約談判進度無疑將成為聯盟關注的焦點。在主力球星巔峰期進入倒數的情況下，勇士隊這波「長約鎖定」主帥的操作，顯現出老闆拉卡伯（Joe Lacob）依然願意為了奪冠視窗持續投入資源。
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科爾目前正處於執教勇士隊的第12個賽季，雖然他本人在賽季期間始終避免談論個人合約的前景，但灣區球團內部已達成共識：若要續約，必須是一份長期合約。
球團高層認為，續留科爾是確保柯瑞（Stephen Curry）與格林（Draymond Green）等核心球星能持續爭冠的關鍵。透過長約鎖定主帥，勇士隊希望能展現穩定與持續經營的決心，而非讓球隊在明年面臨「最後一舞」的不確定感。
展望2026-27賽季 傷兵回歸成重返巔峰關鍵
除了教練團的穩定，勇士隊也已將目光投向2026-27賽季。球隊目前正經歷傷病低潮，尤其近期遭遇整季報銷重傷的吉米·巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody），對於志在爭冠的勇士而言是巨大打擊。
球團官員表示，他們期望這兩名核心戰力能迅速康復，並在下個賽季回歸戰場，協助球隊維持在西區的強大競爭力。
勇士近期賽程紀錄與展望
4月8日： 勇士110：105擊敗 國王（中止連敗）。
4月10日（周五）： 客場面對 洛杉磯湖人（關鍵排位戰）。
4月11日（周六）： 主場迎戰 沙加緬度國王。
4月13日（周一）： 主場對陣 洛杉磯快艇。
隨著賽季進入最後衝刺階段，科爾的合約談判進度無疑將成為聯盟關注的焦點。在主力球星巔峰期進入倒數的情況下，勇士隊這波「長約鎖定」主帥的操作，顯現出老闆拉卡伯（Joe Lacob）依然願意為了奪冠視窗持續投入資源。