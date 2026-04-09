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▲東區方面，活塞隊已毫無懸念地鎖定東區第1的寶座；西區方面，勇士隊則確定以西區第10名的成績作收。除了這兩支球隊外，其餘18支球隊的最終名次仍充滿變數。（圖／取自NBA Communications X）

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後4天的衝刺階段，聯盟官方今（9）日公布了東西區最新排名與季後賽種子順位預測。在全聯盟20支進入季後賽與附加賽的隊伍中，戰況空前激烈，目前有多達18支球隊尚未確定最終排名，僅有底特律活塞與金州勇士兩隊提前鎖定了各自的席次。根據官方公布的數據，在東區方面，活塞隊已毫無懸念地鎖定東區第1的寶座；西區方面，勇士隊則確定以西區第10名的成績作收。除了這兩支球隊外，其餘18支球隊的最終名次仍充滿變數。西區的排名競爭進入白熱化，奧克拉荷馬雷霆與聖安東尼奧馬刺正激烈爭奪西區第1的位置。同時，西區第3名的爭奪戰同樣引人矚目，包含丹佛金塊、洛杉磯湖人以及休士頓火箭皆仍有機會搶下這個有利的位置。東區方面，波士頓塞爾提克與紐約尼克正激烈競逐東區第2的席次。而中段班的競爭更是呈現大亂鬥的局面，亞特蘭大老鷹、多倫多暴龍、費城76人、奧蘭多魔術以及夏洛特黃蜂等5支球隊，至今仍無法確定第5至第9名的最終落點。隨著例行賽僅剩最後4天的賽程，各隊勢必將全力以赴，爭取最佳的季後賽對戰組合與主場優勢，球迷們也將迎來最精彩的例行賽收官戰。雷霆：第1、2名🏀馬刺：第1、2名🏀金塊：第3、4、5名🏀湖人：第3、4、5名🏀火箭：第3、4、5、6名🏀灰狼：第5、6名🏀太陽：第7、8名🏀快艇：第7、8、9名🏀拓荒者：第8、9名🏀勇士：第10名(已鎖定)🏀活塞：第1名(已鎖定)🏀塞爾提克：第2、3名🏀尼克：第2、3、4名🏀騎士：第3、4名🏀老鷹：第5、6、7、8、9名🏀暴龍：第5、6、7、8、9名🏀76人：第5、6、7、8、9、10名🏀魔術：第5、6、7、8、9、10名🏀黃蜂：第5、6、7、8、9、10名🏀熱火：第7、8、9、10名