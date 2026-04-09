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洛杉磯道奇隊今（9）日繼續客場挑戰多倫多藍鳥，其中道奇巨星大谷翔平以「第一棒、投手兼指定打擊」身分登場，主投6局僅失1分非自責分，刷新旅美日籍投手「連續無失分」的紀錄；進攻端則在第一打席就選到保送，追平傳奇球星鈴木一朗連43場上壘的神紀錄。可惜道奇牛棚在比賽後段崩盤，最終藍鳥隊靠著8局下的對手失誤攻下超前分，以4：3逆轉擊敗道奇，終結6連敗，同時中斷道奇的5連勝。大谷翔平今日在投打兩端都寫下歷史新頁。首局首打席，大谷就選到保送上壘，將個人連續上壘紀錄推進至43場，追平由鈴木一朗在2009年所創下的日籍球員最長的連續上壘紀錄。而在投手丘上，大谷雖然狀態不佳，還是投滿6局。儘管1局下陷入一、二壘有人的危機，但他飆出100.1英里（約161.1公里） 的火球解圍。第3局他順利抓下第2個出局數後，達成跨季連續25.1局無失分的偉業，正式超越前西雅圖水手隊名投岩隈久志與聖地牙哥教士隊達比修有共同保持的25局紀錄，寫下旅美日籍先發投手新高。大谷此役主投6局被敲4安、送出2次三振，僅在3局下被藍鳥隊桑切斯（Jesús Sánchez）敲出二壘安打失掉1分非自責分，防禦率依舊維持在完美的0。本場比賽另一大焦點就是再度上演的「日本內戰」。藍鳥隊重砲岡本和真今日擔任先發三壘手，這是兩人自2016年日職熱身賽後首度交鋒，更是大聯盟賽場的初對決。大谷在首局就用100.1英里的紅中直球讓岡本揮空三振，隨後兩次交手分別讓岡本擊出內野飛球與界外飛球出局。道奇隊雖然在大谷退場時仍以3：1領先，眼看大谷即將拿下賽季第2勝，不料牛棚卻在此時放火。7局下藍鳥隊發起猛攻，史普林格（George Springer）與瓦修（Daulton Varsho）接連敲出適時安打將比分追平。來到8局下，藍鳥隊靠著道奇捕手史密斯（Will Smith）的傳球失誤，趁亂攻下超前分。道奇隊在9局上最後反撲無果，大谷翔平最後一打席遭到三振，道奇最終以1分之差飲恨。