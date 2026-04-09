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▲當羅哈斯得知大谷在帽子上寫下父親縮寫時，他在個人Instagram轉發了大谷帽子的特寫照片，並附上一個愛心符號寫道：「Thank you Shohei（謝謝你，翔平）」。（圖／翻攝自羅哈斯IG）

洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平今（9）日在場上刷新日籍球員多項紀錄的同時，一個溫暖的舉動也感動無數球迷。在對陣藍鳥隊的比賽中，大谷被捕捉到在球帽側面親手寫下「MR」兩字，以此向剛經歷喪父之痛的隊友羅哈斯（Miguel Rojas）致敬。羅哈斯隨後也在社群平台感動回覆：「謝謝你，翔平。」道奇內野老將羅哈斯在昨（8）日賽前因「家庭因素」臨時缺陣，隨後他在個人Instagram證實了父親不幸離世的消息。儘管身處巨大的悲痛中，羅哈斯仍向總教練羅伯斯（Dave Roberts）請纓出戰，今日以先發第9棒、游擊手的身分重返賽場。大谷翔平此役特別在球帽右側用白字寫下羅哈斯父親名字的縮寫「MR」。大谷賽後受訪時感性表示：「我想本人一定非常痛苦，但他仍然來到球場參與比賽，甚至還有非常精彩的守備表現。我們作為一個團隊，應該要團結起來一起支撐著他。」羅哈斯今日雖然3打數無安打，但他多次展現穩健守備，成為大谷翔平主投6局僅失1分非自責分的最強後盾。在6局下半，羅哈斯更以一次美技防守幫助大谷化解二壘有人的失分危機。當羅哈斯得知大谷在帽子上寫下父親縮寫時，他在個人Instagram轉發了大谷帽子的特寫照片，並附上一個愛心符號寫道：「Thank you Shohei（謝謝你，翔平）」。讓這場比賽在勝負之外，增添了一抹感人的溫度。道奇媒體《Dodgers Nation》對此也給予高度評價，認為大谷翔平不僅是球場上的超級巨星，更因為他溫暖的心與對隊友的獻身支持，被視為「大聯盟中最好的隊友之一」。在球隊遭遇逆轉、大谷個人勝投飛走的遺憾氛圍下，大谷第一時間想到的仍是撫慰隊友的情緒，展現出非凡的領袖氣質。