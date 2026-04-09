沙加緬度國王隊昨（8）日以105：110惜敗金州勇士的比賽，在今日引發全美高度關注與爭議。引爆點在於第四節關鍵時刻，國王主帥克里斯提（Doug Christie）竟下令球員故意對勇士射手小柯瑞（Seth Curry）犯規，將對方白白送上罰球線。勇士球星「嘴綠」格林（Draymond Green）賽後公開影射國王是在「公然擺爛」，逼得NBA美國職籃（National Basketball Association）官方今日正式介入調查。
「嘴綠」質疑國王放水：罰球給柯瑞是哪招？
爭議發生在第四節剩餘3分15秒，當時國王還領先1分。國王前鋒麥克德莫特（Doug McDermott）在並非戰術需求的情況下，突然對小柯瑞（Seth Curry）犯規。由於國王當時早已犯滿（加罰狀態），這記犯規直接送給生涯罰球命中率高達86.4%的柯瑞兩次罰球機會。
勇士球星格林在賽後受訪時，火力全開地抨擊這種現象：「我今晚看到一隊竟然在剩3分鐘時無緣無故送柯瑞上罰球線。當我做錯事時會被罰款，這種公然想輸球的行為也應該被重罰！」格林甚至直指這是NBA擺爛風氣中的惡劣範本，呼籲聯盟必須對這類球團處以鉅額罰款。
國王隊澄清：是克里斯提戰術失誤
針對「放水」指控，國王球團內部人士向ESPN記者史雷特（Anthony Slater）喊冤，強調這絕對不是為了擺爛，而是教練克里斯提的一次嚴重「戰術失誤」。
據悉，克里斯提當時是希望透過犯規停錶來爭取換人或在3分鐘限制前保留暫停，但他當下完全忘記球隊已經處於加罰狀態（Bonus），也沒意識到犯規對象是罰球極準的柯瑞。克里斯提賽後也自責表示：「我太尊重比賽了，擺爛是我最不可能做的事，這對年輕球員是種傷害。」
國王戰績回升反累事？選秀狀元籤機率受挫
諷刺的是，儘管格林指控國王想輸，但國王近期其實打得相當積極。在過去16場比賽中，國王隊拿下了7勝，戰績一路攀升，目前21勝59負與猶他爵士並列聯盟倒數第四。
根據《沙加緬度蜜蜂報》記者安德森（Jason Anderson）分析，國王隊近期的勝場雖然提振了士氣，卻在選秀樂透（Lottery）順位上吃虧。一個月前國王還是全聯盟戰績墊底，如今若掉到倒數第四，雖然進入前四順位的機率變動不大，但在最差情況下，選秀順位可能一路跌至第8或第9順位，這對於急需重建的國王而言並非好事。
德羅展難留 球團恐迎大出清
除了場上爭議，國王隊名將德羅展（DeMar DeRozan）在週日比賽中生涯得分來到26,711分，正式超越名人堂球星羅伯森（Oscar Robertson）升至NBA歷史第16位。雖然他因傷缺席了週二的比賽，但這座里程碑已為其傳奇生涯再添一筆。
然而，隨著球季接近尾聲，國王隊恐將迎來人事大震盪。根據薪資專家史密斯（Keith Smith）分析，國王休賽季的首要任務將是降低薪資總額並啟動徹底重建。包含德羅展（DeMar DeRozan）、薩波尼斯（Domantas Sabonis）、蒙克（Malik Monk）與杭特（De'Andre Hunter）在內的球星，都可能被擺上交易檯。
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爭議發生在第四節剩餘3分15秒，當時國王還領先1分。國王前鋒麥克德莫特（Doug McDermott）在並非戰術需求的情況下，突然對小柯瑞（Seth Curry）犯規。由於國王當時早已犯滿（加罰狀態），這記犯規直接送給生涯罰球命中率高達86.4%的柯瑞兩次罰球機會。
勇士球星格林在賽後受訪時，火力全開地抨擊這種現象：「我今晚看到一隊竟然在剩3分鐘時無緣無故送柯瑞上罰球線。當我做錯事時會被罰款，這種公然想輸球的行為也應該被重罰！」格林甚至直指這是NBA擺爛風氣中的惡劣範本，呼籲聯盟必須對這類球團處以鉅額罰款。
針對「放水」指控，國王球團內部人士向ESPN記者史雷特（Anthony Slater）喊冤，強調這絕對不是為了擺爛，而是教練克里斯提的一次嚴重「戰術失誤」。
據悉，克里斯提當時是希望透過犯規停錶來爭取換人或在3分鐘限制前保留暫停，但他當下完全忘記球隊已經處於加罰狀態（Bonus），也沒意識到犯規對象是罰球極準的柯瑞。克里斯提賽後也自責表示：「我太尊重比賽了，擺爛是我最不可能做的事，這對年輕球員是種傷害。」
國王戰績回升反累事？選秀狀元籤機率受挫
諷刺的是，儘管格林指控國王想輸，但國王近期其實打得相當積極。在過去16場比賽中，國王隊拿下了7勝，戰績一路攀升，目前21勝59負與猶他爵士並列聯盟倒數第四。
根據《沙加緬度蜜蜂報》記者安德森（Jason Anderson）分析，國王隊近期的勝場雖然提振了士氣，卻在選秀樂透（Lottery）順位上吃虧。一個月前國王還是全聯盟戰績墊底，如今若掉到倒數第四，雖然進入前四順位的機率變動不大，但在最差情況下，選秀順位可能一路跌至第8或第9順位，這對於急需重建的國王而言並非好事。
德羅展難留 球團恐迎大出清
除了場上爭議，國王隊名將德羅展（DeMar DeRozan）在週日比賽中生涯得分來到26,711分，正式超越名人堂球星羅伯森（Oscar Robertson）升至NBA歷史第16位。雖然他因傷缺席了週二的比賽，但這座里程碑已為其傳奇生涯再添一筆。
然而，隨著球季接近尾聲，國王隊恐將迎來人事大震盪。根據薪資專家史密斯（Keith Smith）分析，國王休賽季的首要任務將是降低薪資總額並啟動徹底重建。包含德羅展（DeMar DeRozan）、薩波尼斯（Domantas Sabonis）、蒙克（Malik Monk）與杭特（De'Andre Hunter）在內的球星，都可能被擺上交易檯。