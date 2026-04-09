我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊超級巨星大谷翔平今（9）日客場對陣多倫多藍鳥隊，再次以二刀流身份出賽。大谷翔平此役主投6局耗費96球，僅被敲出4支安打失掉1分，且該失分並非自責分，讓他本季的防禦率（ERA）依然維持在完美的0.00。不過英雄般的演出最終卻演變成一場悲歌，隨著道奇隊牛棚在後段失守遭逆轉，大谷不僅無緣奪下本季第2勝，更在賽後吐露了隱藏在神級數據後的疲勞真相。在這場充滿宿命感的對決中，大谷翔平展現了極致的投球主宰力，前兩局完美封鎖藍鳥打線。雖然在3局下半因保送與捕逸讓跑者進佔二壘，隨後被桑契斯（Davis Schneider）擊出適時二壘安打失掉1分，但這也是他今日唯一的失分，且因是補逸後的非自責分，大谷的本季防禦率依然神聖不可侵犯地停留在0.00。然而道奇隊最終以3：4不敵藍鳥隊，大谷翔平在打擊端雖有發揮，卻眼睜睜看著勝利從指尖溜走。他在賽後接受當地媒體《SportsNet LA》訪問時，語氣中難掩疲憊，這場本應慶賀的神蹟背後竟隱含著令人不安的訊號。大谷翔平在賽後受訪時罕見地說出了讓全場媒體噤聲的九個字：「投球的感覺並不好。」他坦言雖然完成了責任局數與球數，但因為這是漫長客場之旅的最後一站，身體確實感到了些許疲勞。大谷表示：「表現並不算好，但至少我盡力投滿了局數。遠征最後確實有點累，但能投成這樣已經算是不錯了。」大谷翔平受訪的言論，立刻在社群平台X上引發討論。日本與美國網友紛紛崩潰留言：「自責分0竟然還說感覺不好，這傢伙太恐怖了！」、「左手真的沒事嗎？感覺不好的九個字聽起來太糟糕了！」即便大谷翔平在投手丘上燃燒生命，但道奇隊的後援投手群卻未能守住江山，最終導致大谷的一勝化為泡影。對於多倫多球迷而言，雖然見證了大谷神級演出，但能擊敗這位去年的世界大賽MVP無疑是最高等級的復仇。