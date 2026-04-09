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洛杉磯道奇隊今（9）日作客多倫多藍鳥，繼昨日山本由伸對決岡本和真後，再度上演一場「日本內戰」。道奇二刀流巨星大谷翔平以先發投手身分，正面迎戰藍鳥隊的日本強打岡本和真。然而，在兩人對決前的關鍵時刻，球場響起的背景音樂卻讓收看直播的球迷集體夢回日本職棒，紛紛在網路上發問：「這裡真的是加拿大嗎？」大谷翔平今日以第1棒、投手兼指定打擊身分登場，1局下半就面臨危機。他在被敲出2支安打後，於2人出局一、二壘有人的情況下，迎來與岡本和真的大聯盟首度對決。面對國家隊的戰友，大谷完全沒有保留，在球數1好2壞的情況下，飆出一顆時速100.1英里（約161.1公里） 的剛猛速球，讓岡本揮棒落空遭到三振，成功化解失分危機。隨後兩次交手，大谷展現伸卡球的壓制力，接連讓岡本擊出不營養的內野飛球出局，讓岡本和真繳出3支0的成績。除了場上精彩的投打對決，岡本和真的「登場曲」也成為社群平台X上的熱議話題。岡本延續了效力讀賣巨人時期的舊習慣，選擇了日本國民天團「南方之星」的經典名曲《希望之轍》。這首自90年代起便深受大眾喜愛的樂曲，迴盪在加拿大的羅傑斯球場（Rogers Centre），讓看直播的日本觀眾紛紛留言：「音樂一響起，我還以為人在東京巨蛋」、「在加拿大聽到南方之星也太有趣了」、「這首名曲配上日系對決，真的很有風采」、「這畫面太夢幻，不管聽幾次都覺得很棒」。賽後被問到與熟悉戰友對決的心情時，大谷翔平語氣平靜地表示：「雖然平時私底下會互相聯絡，但只要站上投手丘，比起考慮對手是誰，更多的是在想著『面對這個打者該如何投球』，這對我來說就是一項必須完成的作業。」大谷強調，在對決過程中，他並不會去糾結「對方是和真」或是「好想解決他」之類的私人情感，「我只是想專注於自己該做的事情，好好完成每一次投球。」