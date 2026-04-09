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多倫多藍鳥隊今（9）日與洛杉磯道奇隊的系列賽最終戰中，上演了一場驚心動魄的逆轉大戲！藍鳥隊不僅以4：3驚險奪勝，更成功終結了自4月2日對戰洛磯隊以來慘絕人寰的6連敗陰影。雖然道奇隊的二刀流球星大谷翔平此役主投6局僅失1分（0分自責分），但藍鳥隊在比賽後段展現韌性，並在關鍵的9局上半由後援投手霍夫曼（Jeff Hoffman）成功三振大谷翔平，也讓藍鳥隊主帥施奈德（John Schneider）在賽後發出了感嘆，直言「解決大谷是唯一目標」。在這場窒息式的1分差決戰後，藍鳥隊總教練施奈德（John Schneider）在記者會上難掩激動情緒，他對大谷翔平的評價已經超越了職業球員的範疇。施奈德表示，大谷翔平絕對是這顆地球上最強大的球員，甚至極有可能是大聯盟歷史上最偉大的存在。他坦言在調度上對大谷有著極致的恐懼與警戒，更對麾下球員下達追殺令，「只要能成功阻止大谷翔平出壘、不讓他揮出致命長打，那麼對藍鳥隊來說，這場比賽在心理層面上就已經可以宣告獲勝。」回顧這場比賽的最後關頭，藍鳥隊帶著1分領先進入關鍵9局，面對的是足以摧毀任何防線的道奇強力打線。施奈德特別讚揚了年屆33歲的後援投手霍夫曼（Jeff Hoffman），認為他在9局首位打者大谷翔平（Shohei Ohtani）的打席中，執行力簡直完美。霍夫曼精準地將指叉球投向死角，隨後再以剛猛的高位速球強行將大谷送回休息室。施奈德強調，在只有1分領先的極限壓迫下，能先解決掉大谷翔平這塊最強絆腳石是獲勝的唯一關鍵。藍鳥隊如此執著於壓制大谷翔平，背後其實隱藏著去年世界大賽（World Series）慘痛傷痕。施奈德回憶起2025年世界大賽第7戰，藍鳥隊同樣帶著1分領先進入9局，最終卻慘遭翻盤飲恨。今日面對這位被他譽為「異次元存在」的死神，藍鳥隊終於完成了這場跨越賽季的復仇。施奈德表示，雖然大谷翔平身後還有5位足以改變戰局的頂尖強打，但只要能成功解決大谷這個核心靈魂，整支球隊的鬥志就會瞬間沸騰。