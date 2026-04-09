NBA例行賽進入尾聲，原本競爭激烈的賽場卻被一場被形容為「瘟疫」的擺爛（Tanking）風潮籠罩。根據ESPN記者史雷特（Anthony Slater）與《The Athletic》報導，本季各隊為了爭奪高順位選秀權，擺爛花招已到了令人咋舌的地步，甚至出現「在NBA上場時間比發展聯盟還多」的離奇現象。
「創意」擺爛大賞 簽下平庸球員並給予重任
史雷特指出，聯盟中如猶他爵士（Utah Jazz）與曼斐斯灰熊（Memphis Grizzlies）等隊伍，本季開發出極具「創意」的輸球策略：大量簽下在G League（發展聯盟）表現平平的球員，並直接在NBA賽場賦予核心角色。
最典型的例子莫過於爵士隊的新秀後衛貝茲．姆本格（Bez Mbeng）。數據顯示，姆本格近幾周在NBA獲得的時間，竟然比他在發展聯盟球隊（蘇瀑天空力量）時還要多。在他上場的406分鐘內，爵士隊的淨效率值（Net Rating）低至驚人的-18.1。一名西區總管無奈表示：「這些球隊無所不用其極：第四節冰掉主力、排出極度不合理的陣容、甚至專門設計『糟糕出手機會』戰術。我不怪他們，因為輸球換取高順位選秀權確實是變強的最快策略。」
數據慘不忍睹 平均勝分差創歷史新高
根據統計，本季NBA比賽的平均勝分差高達13.1分，極可能創下聯盟歷史最高紀錄；此外，單季已有89場比賽勝負差超過30分，同樣刷新紀錄。
《The Athletic》專家霍林格（John Hollinger）進一步指出，自明星賽後，9支擁有首輪選秀權的樂透區球隊，面對聯盟前20強隊伍的戰績竟是低迷的17勝148負。作為對比，光是芝加哥公牛一隊，在1月底前對陣這20強的勝場數就有18場，顯見後半季的比賽競爭力已完全崩盤。
老將：這是對職業精神的羞辱
這種刻意操弄陣容的行為也引發球員不滿。一名西區球員直言：「如果是為了培養剛選進來的新秀，我們還能忍受；但當球隊從街上隨便找個人回來，並在你的合約年奪走你的上場時間？這會讓任何人發瘋。」
塞爾提克總管史蒂芬斯（Brad Stevens）與勇士球星格林（Draymond Green）也相繼發聲。史蒂芬斯表示：「我是確保每晚比賽競爭力的擁護者。我們有世界上最好的球員，應該讓他們在舞台上盡情發揮。」
格林（Draymond Green）則再次砲轟聯盟處罰不力：「既然球員技術犯規會罰錢，為什麼不狠狠罰這些球隊？每個人都在擺爛，但這季竟然只看到兩筆罰單。處罰球員時大家都很果斷，輪到球隊就不知道該怎麼辦了嗎？」
聯盟改革方案 反應冷淡且成效存疑
針對這場擺爛危機，NBA在上個月的州長會議提出了三項改革方案，包括將樂透抽籤範圍擴大至18或22隊，並進一步平攤戰績墊底球隊的抽籤機率。然而，聯盟內部的反應相當平淡。許多高層認為，若無法解決如「賽季中段將勝場計為負場」等複雜的計算問題，這些改革恐怕只是治標不治本。
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史雷特指出，聯盟中如猶他爵士（Utah Jazz）與曼斐斯灰熊（Memphis Grizzlies）等隊伍，本季開發出極具「創意」的輸球策略：大量簽下在G League（發展聯盟）表現平平的球員，並直接在NBA賽場賦予核心角色。
最典型的例子莫過於爵士隊的新秀後衛貝茲．姆本格（Bez Mbeng）。數據顯示，姆本格近幾周在NBA獲得的時間，竟然比他在發展聯盟球隊（蘇瀑天空力量）時還要多。在他上場的406分鐘內，爵士隊的淨效率值（Net Rating）低至驚人的-18.1。一名西區總管無奈表示：「這些球隊無所不用其極：第四節冰掉主力、排出極度不合理的陣容、甚至專門設計『糟糕出手機會』戰術。我不怪他們，因為輸球換取高順位選秀權確實是變強的最快策略。」
數據慘不忍睹 平均勝分差創歷史新高
根據統計，本季NBA比賽的平均勝分差高達13.1分，極可能創下聯盟歷史最高紀錄；此外，單季已有89場比賽勝負差超過30分，同樣刷新紀錄。
《The Athletic》專家霍林格（John Hollinger）進一步指出，自明星賽後，9支擁有首輪選秀權的樂透區球隊，面對聯盟前20強隊伍的戰績竟是低迷的17勝148負。作為對比，光是芝加哥公牛一隊，在1月底前對陣這20強的勝場數就有18場，顯見後半季的比賽競爭力已完全崩盤。
老將：這是對職業精神的羞辱
這種刻意操弄陣容的行為也引發球員不滿。一名西區球員直言：「如果是為了培養剛選進來的新秀，我們還能忍受；但當球隊從街上隨便找個人回來，並在你的合約年奪走你的上場時間？這會讓任何人發瘋。」
塞爾提克總管史蒂芬斯（Brad Stevens）與勇士球星格林（Draymond Green）也相繼發聲。史蒂芬斯表示：「我是確保每晚比賽競爭力的擁護者。我們有世界上最好的球員，應該讓他們在舞台上盡情發揮。」
格林（Draymond Green）則再次砲轟聯盟處罰不力：「既然球員技術犯規會罰錢，為什麼不狠狠罰這些球隊？每個人都在擺爛，但這季竟然只看到兩筆罰單。處罰球員時大家都很果斷，輪到球隊就不知道該怎麼辦了嗎？」
聯盟改革方案 反應冷淡且成效存疑
針對這場擺爛危機，NBA在上個月的州長會議提出了三項改革方案，包括將樂透抽籤範圍擴大至18或22隊，並進一步平攤戰績墊底球隊的抽籤機率。然而，聯盟內部的反應相當平淡。許多高層認為，若無法解決如「賽季中段將勝場計為負場」等複雜的計算問題，這些改革恐怕只是治標不治本。