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擴大抽籤範圍： 將參與選秀抽籤的球隊從14支增加至 18支 。除了未能晉級附加賽的墊底10支球隊外，另8支已獲得晉級資格的球隊（通常為附加賽區或首輪後段球隊）也將納入抽籤。





將參與選秀抽籤的球隊從14支增加至 。除了未能晉級附加賽的墊底10支球隊外，另8支已獲得晉級資格的球隊（通常為附加賽區或首輪後段球隊）也將納入抽籤。 均分中籤機率： 墊底的10支球隊各擁有 8% 的機率提升順位；剩餘的 20% 機率則分配給緊隨其後的8支球隊。這意味著「全聯盟最爛」不再享有絕對的機率優勢，大大降低了擺爛的誘因。





墊底的10支球隊各擁有 的機率提升順位；剩餘的 機率則分配給緊隨其後的8支球隊。這意味著「全聯盟最爛」不再享有絕對的機率優勢，大大降低了擺爛的誘因。 全數抽籤決定： 所有的前18個選秀順位將全部透過抽籤仪式產生，而非按戰績排序。





NBA賽季進入收官階段，關於球隊為了選秀順位而「擺爛」的爭議再度升溫。根據名記查拉尼亞（Shams Charania）的最新報導，NBA董事會預計將於進行投票，通過一項旨在針對反擺爛規則的重大修改建議，這將徹底改變聯盟現行的選秀抽籤機制。這次改革提議的加速，源於昨日薩克拉門托國王對陣金州勇士比賽中的爭議事件。國王隊總教練道格-克里斯蒂（Doug Christie）在比賽剩餘3分多鐘且球隊領先時，竟指示球員對塞斯-庫里（Seth Curry）執行故意犯規。據悉，克里斯蒂當時誤以為球隊還有多餘犯規次數，想藉此換取類似暫停的短暫休息，但實際上球隊早已無次數可用。雖然國王堅稱這只是「嚴重的戰術失誤」，但在爭奪選秀樂透區關鍵順位的敏感時刻，這次離奇調度引發全聯盟對其「故意輸球」的強烈質疑。目前查拉尼亞指出，聯盟辦公室已正式介入調查。為了維護例行賽競爭的公正性，防止球隊在賽季末段「動力不足」，聯盟辦公室提出了極具震撼性的改革草案：查拉尼亞分析認為，國王在過去16場比賽取得7勝9負，戰績已從聯盟墊底回升至倒數第4或第5位。雖然這次犯規極度明顯，但如果國王真心想「技術性擺爛」，其實只需保持輸球節奏，而不需要採取這種引起聯盟注意的失誤。然而，這次事件已成為聯盟推進改革的絕佳理由。若5月底的投票順利通過，NBA將進入一個更難透過「戰績墊底」來預約高順位天才的新時代。