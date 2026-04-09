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洛杉磯道奇隊於今（9）日作客多倫多藍鳥隊進行系列賽最終戰，道奇當家球星大谷翔平再度展現投打兩端強大影響力，先發主投6回僅失1分。然而，藍鳥隊在比賽後半段展現韌性完成逆轉，最終以4：3險勝，終結了近期苦吞的六連敗。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）賽後對大谷給予極高評價，稱其為「地球上最強球員」。大谷翔平今日以「第一棒、投手兼指定打擊」身分登場，他主投6局被擊出4支安打，投出7次三振，僅在3局失掉1分（非自責分）。這記失分也終結了他自去年8月以來連續24.2局無失分的輝煌紀錄。打擊方面，大谷首局便靠著保送上壘，將連續上壘紀錄推進至第43場，追平大聯盟日籍球員的最長紀錄。儘管大谷交出優質先發，但道奇牛棚在7、8兩局失守，讓藍鳥逆轉超前。9局上，藍鳥後援投手霍夫曼（Jeff Hoffman）成功三振首名打者大谷翔平，成為保住勝利的關鍵。藍鳥總教練施奈德在賽後記者會上難掩對大谷的敬畏。他提到，面對道奇強大的打線，9局上首位打者就是大谷翔平，這給了投捕極大壓力。「那個人是這顆地球上最好的球員，甚至可能是史上最強。」施奈德表示：「只要能不讓他上壘、不被他敲出長打，基本上就可以稱作是一場勝利。球員們也深知這一點。」他讚揚霍夫曼在9局以犀利的指叉球與速球成功三振大谷，認為這是穩住勝果的轉折點。道奇捕手史密斯（Will Smith）賽後也對大谷的投球表現進行了點評。史密斯觀察到，大谷今日在開賽初期控球稍有起伏，滑球位置偏高，但「隨著比賽局數推進，他展現了極強的修正能力，最終穩定下來」。比賽中還出現一段插曲，首局史密斯曾針對一記辛克球要求「ABS（自動投球判定系統）」挑戰，雖然失敗，但大谷賽後笑稱：「雖然我覺得那球應該是壞球，但我絕對信任威爾（史密斯），只要他想挑戰我都不會阻止。」