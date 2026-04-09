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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平，於今（9）日客場對戰多倫多藍鳥的比賽中，再次展現頂尖競爭力。他主投6局僅失1分（非自責分），最快球速飆破100.1英里（約161.1公里），可惜牛棚失守導致勝投飛走。大谷賽前被注意到曾在釘鞋上「寫字」微調重心的細節，賽後他也對此事作出解釋，他其實是在確認不同球場的角度以及要注意的細節，讓自己到投手丘上能調整到最佳狀態。昨日（7日）大谷在牛棚練投時，被捕捉到一個有趣的畫面：他手持原子筆在釘鞋上書寫，甚至一度將筆叼在嘴上以空出雙手確認投球姿勢。賽後大谷笑著解釋了這個舉動的用意。他表示，由於熱身時的感覺並非最佳，而每個球場的投手丘角度、甚至牛棚與正式比賽投手丘的落差都不同，若只憑感覺投球容易產生偏差。「為了確認自己的站位與站立角度，我用筆在釘鞋上做了標記。」至於叼著筆的模樣，大谷也展現幽默一面：「那支筆是跟工作人員借來的，我叼在嘴裡是為了不要弄髒它。」在打擊方面，擔任開路先鋒的大谷翔平於首打席便選到保送。這使他自去年8月24日對戰教士隊以來，達成了跨季連續43場比賽上壘的壯舉。此紀錄正式追平了傳奇名將鈴木一朗（Ichiro）在2009年所創下的日本人球員最長紀錄。此役大谷主投6局共用96球，僅被擊出4安打，投出2次三振。他在首局遭遇一、二壘有人的危機，隨即以100.1英里的火球三振了藍鳥強棒岡本和真。可惜在3局下，因保送與捕逸讓跑者推進，隨後被敲出適時安打失掉1分。這也讓大谷投手身分的連續無失分紀錄停留在24又2/3局，距離達比修有與岩隈久志共同保持的25局紀錄，僅差1/3局。儘管如此，大谷本季目前兩場先發後的防禦率（ERA）依然維持完美的「0.00」。針對先前敲出賽季首轟後的「祈禱姿勢」，大谷也淡然表示並無特別含義，純粹是因為太久沒開轟，與打擊教練討論微調後終於擊出全壘打，當下感到「總算打出來了」的放鬆感而已。