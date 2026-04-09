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▲對於道奇為何在開季就頻傳交易，柯瓦指出，除了強化戰力，部分原因也與日本強投佐佐木朗希目前的處境有關。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊在休賽季已大動作補強，網羅了明星外野手塔克（Kyle Tucker）與終結者迪亞茲（Edwin Díaz），但這支「邪惡帝國」似乎還不打算停下腳步。根據美媒《Newsweek》記者柯瓦（Ernest Cova）爆料，道奇隊目前正密切觀察邁阿密馬林魚隊的王牌投手阿爾坎塔拉（Sandy Alcantara），極有可能在季中透過交易將這位賽揚名投納入麾下。現年30歲的前塞揚得主艾爾康塔拉，在本季展現了完全復活的強大氣勢。開季至今繳出2勝0敗、防禦率0的完美成績單，不僅球威恢復過往頂尖水準，同時成為市場上最炙手可熱的先發戰力。由於艾爾康塔拉與馬林魚的合約將於本季結束後到期，美媒預測戰績不佳的馬林魚預計會在7月底交易大限前將他送走，以換取重建的新血。這也讓急需穩定先發輪值又有足夠年輕資產的道奇隊，成為艾爾康塔拉最可能的落腳處。為了換取這位頂級右投，記者柯瓦分析，道奇隊可能必須送出包含外野潛力大物德保拉（Josue De Paula）、席羅塔（Mike Sirota）以及內野手弗里蘭（Alex Freeland）在內的「3換1」豪華大禮包。德保拉目前被視為道奇農場中最具威脅性的打擊新秀，若道奇願意割愛，足以顯示他想要阿爾坎塔拉並爭取三連霸的決心。這筆交易案一旦成立，道奇的輪值深度將達到史無前例的境界。對於道奇為何在開季就頻傳交易，柯瓦指出，除了強化戰力，部分原因也與日本強投佐佐木朗希目前的處境有關。考慮到未來可能的戰力波動，總教練羅伯斯（Dave Roberts）領軍的道奇高層傾向於「現在就奪冠」，不願在任何環節留下漏洞。柯瓦表示：「道奇為了強化戰力從不猶豫，若考慮到佐佐木朗希目前面臨的苦戰，道奇尋求更多現有的頂尖戰力加入，是一項非常合理的保險機制。」