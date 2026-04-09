對於數百萬名守在螢幕前支持大谷翔平的日本球迷來說，這個周四的早晨充滿了絕望感。效力於洛杉磯道奇隊的大谷翔平今（8）日在對戰多倫多藍鳥的比賽中，繳出6局失1分的優質先發，本以為帶著2勝資格風光退場，不料道奇牛棚在短短11分鐘內將領先揮霍殆盡。由於轉播時區正值日本上班族與學生準備出門的尖峰時刻，這一幕「悲劇」讓大批支持者直呼：「這對球迷的心臟太不友善了！」
11分鐘的夢碎瞬間 日本球迷清晨的「集體崩潰」
大谷翔平今日雖在控球上略有波折，但憑藉韌性完成6局投球，退場時道奇以3：1領先，勝投幾乎是手到擒來。然而，悲劇發生在大谷退場後的11分鐘。接替投球的第二任投手德雷耶（Jack Dreyer）投球節奏亂掉，從保送開始引發連鎖反應，隨即被敲出直擊全壘打牆的二壘安打，比分瞬間被扳平。
這一幕發生在日本時間早上6點30分左右，正是許多球迷犧牲睡眠、守在電視機或手機前觀戰的時刻。隨著大谷的第2勝瞬間蒸發，社群平台X（原Twitter）湧現大量哀鳴：「開什麼玩笑……」、「德雷耶，你到底是上來做什麼的？」、「看到都要崩潰了。」、「現在心情糟透了」。
轉播時差考驗忠誠度 早起觀賽卻很絕望
大聯盟（MLB）的賽程轉播對亞洲球迷而言本就是一場體力考驗。今日賽事在東部時間進行，換算成日本時間剛好是清晨，許多上班族為了目睹大谷二刀流的風采，天還沒亮就起床待命。
這種「不友善」的轉播節奏，讓球迷在準備開始一天的勞動前，被迫接受勝投被牛棚「放火」的負面情緒。原本道奇隊今年牛棚表現已有所改善，卻在大谷登板的重要時刻再次復發，令日本媒體《Full-Count》感嘆，這簡直是讓全日本在清晨一起陷入集體憂鬱。
儘管勝投被沒收，大谷翔平開季至今防禦率仍維持在0.00的完美數據，且連續上壘紀錄也成功追平前輩鈴木一朗。對球迷而言，雖然球賽轉播的時間與結果並不友善，但大谷持續進化的表現，或許是支持他們熬過這段「黑色清晨」唯一的安慰。
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大谷翔平今日雖在控球上略有波折，但憑藉韌性完成6局投球，退場時道奇以3：1領先，勝投幾乎是手到擒來。然而，悲劇發生在大谷退場後的11分鐘。接替投球的第二任投手德雷耶（Jack Dreyer）投球節奏亂掉，從保送開始引發連鎖反應，隨即被敲出直擊全壘打牆的二壘安打，比分瞬間被扳平。
這一幕發生在日本時間早上6點30分左右，正是許多球迷犧牲睡眠、守在電視機或手機前觀戰的時刻。隨著大谷的第2勝瞬間蒸發，社群平台X（原Twitter）湧現大量哀鳴：「開什麼玩笑……」、「德雷耶，你到底是上來做什麼的？」、「看到都要崩潰了。」、「現在心情糟透了」。
大聯盟（MLB）的賽程轉播對亞洲球迷而言本就是一場體力考驗。今日賽事在東部時間進行，換算成日本時間剛好是清晨，許多上班族為了目睹大谷二刀流的風采，天還沒亮就起床待命。
這種「不友善」的轉播節奏，讓球迷在準備開始一天的勞動前，被迫接受勝投被牛棚「放火」的負面情緒。原本道奇隊今年牛棚表現已有所改善，卻在大谷登板的重要時刻再次復發，令日本媒體《Full-Count》感嘆，這簡直是讓全日本在清晨一起陷入集體憂鬱。
儘管勝投被沒收，大谷翔平開季至今防禦率仍維持在0.00的完美數據，且連續上壘紀錄也成功追平前輩鈴木一朗。對球迷而言，雖然球賽轉播的時間與結果並不友善，但大谷持續進化的表現，或許是支持他們熬過這段「黑色清晨」唯一的安慰。