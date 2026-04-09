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底特律活塞隊今（9）日在主場迎戰強敵密爾瓦基公鹿，場上焦點全集中在剛從「氣胸」傷勢中奇蹟復出的後場大腦凱德·康寧漢（Cade Cunningham）身上。最終活塞在康寧漢的穿針引線下，以137：111大勝公鹿，向全聯盟宣告東區龍頭的完全體正式回歸。在全場球迷的歡呼聲中，康寧漢僅出賽25分鐘便展現出極佳的競技狀態。他全場11投6中，包含一顆外線三分球，高效貢獻，外帶抄截與阻攻各1次。即便先前因肺部塌陷被迫長期休養，康寧漢在場上的組織能力與節奏感依舊犀利，成功帶領活塞打出流暢進攻。賽後記者會上，媒體再度針對聯盟爭議的「65場出賽獎項門檻」提問。因傷錯過多場比賽、可能導致與年度獎項擦身而過的康寧漢，對此展現了開闊的胸襟。康寧漢表示：「我非常尊重這一點，球迷付了大價錢來看我們打球，我認為聯盟此舉是為了讓球星上場，這是一個不錯的規定。」面對可能因場次不足而無緣NBA最佳陣容，他坦言今年確實艱難，但他強調：「我只是盡力幫助球隊取勝，並確保每次出場都全力以赴。關於各種例外規則我不清楚，我只會日復一日做好本職工作，順其自然。」康寧漢的及時歸隊，徹底緩解了活塞在季後賽前夕的焦慮。雖然他目前仍在找回巔峰的心肺耐力，但首戰的表現已證明其健康無虞。隨著核心大腦回歸，目前穩居東區龍頭的活塞，將以最強陣容迎接即將到來的季後賽挑戰。