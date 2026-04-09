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在昨日（8日）洛杉磯道奇對戰多倫多藍鳥的比賽中，大谷翔平於打擊時與藍鳥隊捕手瓦倫祖拉（Brandon Valenzuela）發生肢體接觸，引發全場一陣虛驚。由於大谷今（9）日仍需銜命先發投球，各界極度關心其左肘傷勢。對此，瓦倫祖拉賽後展現高度反省誠意，強調絕對不是故意弄傷這名二刀流球星，並已在第一時間致歉，不過不確定大谷是否有接受。這起意外發生在5局上半，當時道奇以3：0領先，一壘有人。大谷翔平進入打擊區觀察首球後，藍鳥捕手瓦倫祖拉為了牽制一壘跑者，迅速起身準備傳球。然而，在他揮臂投球的過程中，右手順勢揮擊到大谷的左手肘附近。大谷當下表情因痛苦而扭曲、隨即並按住傷處，讓現場球迷與道奇教練團神色凝重。儘管隨後大谷堅持打完全場，但因涉及投球慣用手的敏感部位，美媒《ClutchPoints》也對此高度關注。面對可能弄傷大聯盟頭號球星的壓力，瓦倫祖拉在賽後採訪時顯得十分不安。他表示：「我真的對他感到很抱歉。我當下立刻致歉了，雖然不知道他有沒有接受，但總之我就是一直道歉。」瓦倫祖拉強調，那是比賽中為了防守而產生的突發碰撞，絕無惡意。由於大谷近期打擊手感火熱（近5戰3轟），且今日即將登板投球，瓦倫祖拉誠心希望這次碰撞不會影響大谷的絕佳狀態，也期盼大谷在今日踏上投手丘時，雙方之間已無隔閡。對於廣大球迷的擔憂，道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）在賽後確認了大谷的身體狀況，表示雖然撞擊處有些不適，但並不影響大谷今日的先發任務。事實證明，大谷在今日（9日）對戰藍鳥的「二刀流」表現中，球速依然飆破100英里，並繳出6局失1分的優質先發，用實際表現向外界宣告其傷勢無礙。