MLB洛杉磯道奇隊巨星大谷翔平在今（9）日對戰多倫多藍鳥以二刀流身份出賽，雖然整體投球狀態並非巔峰，仍憑藉驚人毅力完成6局僅失1分好投。道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後直言，大谷在場上其實正與不穩定的投球機制進行「內心交戰」；而面對藍鳥隊不滿大谷投球節奏過慢，羅伯茲則以「他是特別的存在」霸氣回應。

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狀態不佳仍繳優質先發　監督：這就是他的功勞

道奇主帥羅伯茲在賽後受訪時表示：「今天是一場硬仗。看得出來，他的投球機制連動並不理想，從失投的方式就能發現，他整場比賽都在與自己的身體協調性搏鬥。」

儘管如此，羅伯茲對大谷的競爭心讚不絕口，「就算狀態不好，他還是能靠著鬥志和球威，最終完成6局失1分的任務。老實說，在這種情況下能投出這種數據，令人印象深刻。並非每次登板都能處於完美狀態，但他能拉長局數並在領先時退場，這完全是他的本事。」

藍鳥不滿「大谷節奏」　道奇主帥霸氣護航

有趣的是，藍鳥隊在此役頻頻向主審抗議大谷在局間與投球間隔的時間過長。對此，羅伯茲冷靜地分析：「世界大賽時也發生過類似狀況，我想藍鳥隊確實對大谷的『長節奏』感到有點不爽。」

不過，羅伯茲指出大谷身為二刀流的特殊性：「如果他在壘包上跑壘過後，時間上本來就需要一點寬容，裁判也能理解這點。但我也能理解對手的心情，他們當然想盡可能催促他、急死他，想把他當成普通投手來對待。但現實是，大谷就是一個特別的存在，我能理解對手的那種焦躁感。」


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路皓惟編輯記者

自踏入新聞圈以來，專注於體育新聞採訪，累積多年網路媒體實戰經驗，足跡遍及國內外賽場，專長於棒球、足球、美式足球、冰球、網球與健力健美等綜合運動項目的報導與專題。曾親赴2024巴黎奧運、隨U18中華隊在韓國釜...