我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA西區季後賽排位戰進入白熱化！明（10）日最受矚目的傳統好戲「勇湖大戰」即將點燃戰火。這場比賽對兩隊而言都具有重大意義：洛杉磯湖人亟需穩住西區前四的排位，而金州勇士則在附加賽邊緣苦苦掙扎。賽前兩隊更新了傷兵報告，核心球員的動向將直接左右比賽勝負。根據湖人球團今日更新的傷病報告，當家球星勒布朗·詹姆斯（LeBron James）這對近期戰力吃緊的紫金軍團無疑是巨大天降甘霖，因為陣中另外兩位大將唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）仍因傷勢未癒，持續赴歐治療中。此外，湖人防守悍將馬庫斯·史馬特（Marcus Smart）的狀態也已升級為「出戰成疑」（Questionable），有機會在明天賽前回歸。面對人員短缺的困境，老詹的回歸將是湖人力保主場優勢的唯一依靠。目前戰績37勝42敗、暫居西區第10的勇士隊，近況則顯得格外嚴峻。勇士隨隊記者埃默曼（Danny Emerman）指出，陣中長人波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）**因生病確定無法上場，這將是他連續第二場缺陣，對於勇士本就薄弱的內線防守是一大打擊。更令灣區球迷揪心的是，看板球星柯瑞（Stephen Curry）目前也被列入「出戰成疑」名單，是否能如期上場仍是未知數。同時，老將霍福德（Al Horford）與波斯特（Quentin Post）也確定繼續缺席。湖人目前（50勝29敗）雖排在西區第4，但領先優勢正被身後的火箭與灰狼壓縮，與火箭甚至已無勝場差，若是無法穩固西區前四種子的地位，那將會失去季後賽首輪主場優勢，對於不確定兩大球星唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）能否趕得及在首輪回歸的情況下，可以說是雪上加霜，晉級次會機會將再大幅下降。