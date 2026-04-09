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（5）火箭（50 勝 29 敗）： 近期打出7連勝的高昂氣勢，目前與湖人隊戰績持平。





近期打出7連勝的高昂氣勢，目前與湖人隊戰績持平。 （4）湖人（50 勝 29 敗）： 因近期遭遇3連敗，已被金塊超車落至第 4，目前僅靠對戰優勢領先火箭。





因近期遭遇3連敗，已被金塊超車落至第 4，目前僅靠對戰優勢領先火箭。 （3）金塊（51 勝 28 敗）： 憑藉一波9連勝重回第 3，領先湖人與火箭1場勝差。





NBA例行賽進入最終倒數，每一場勝負都直接牽動季後賽對戰組合。今（9）日明尼蘇達灰狼客場挑戰奧蘭多魔術，最終以敗北。這場失利不僅讓灰狼吞下近期的低潮，更直接保送休士頓火箭隊卡位成功。隨著灰狼戰績跌至47勝33敗，在僅剩兩場例行賽的情況下，已無法超越目前50勝的休士頓火箭，今（9）日魔術隊在主場展現強大進攻火力，全隊命中率高達53.7%。當家球星班切羅（Paolo Banchero）穩健貢獻20分8籃板，搭配貝恩（Desmond Bane）的18分以及板凳奇兵畢塔吉（Goga Bitadze）14分15籃板的雙十演出，魔術半場便取得雙位數領先，並在第三節一度拉開至24分差，最終順利收下四連勝，戰績提升至44勝36敗，暫居東區第7。而灰狼隊此役多位主力缺陣，包括愛德華茲（Anthony Edwards）因膝傷休戰，戈貝爾（Rudy Gobert）與蘭德爾（Julius Randle）也掛上免戰牌。儘管新秀小香農（Terrence Shannon Jr.）飆出生涯新高的33分，但仍難以彌補核心缺陣後的戰力斷層。隨著灰狼退出前五爭奪戰，西區上半部格局逐漸明朗，但也更顯焦灼：由於這三隊目前的排名極其接近，誰能搶下第3或第4名，將決定季後賽首輪的「主場優勢」。隨著灰狼確定落居第6，西區首輪的對戰藍圖已愈發清晰。近期狀態火燙、豪取的丹佛金塊，展現出強大統治力，預計將穩守西區前3席位，目標是能更有效避開在次輪過早與聯盟龍頭雷霆交手。反觀洛杉磯湖人，雖然目前暫居第4，但在唐西奇與里夫斯兩大主將因傷缺陣的情況下，想要反超金塊向上攀升顯得力不從心。目前的當務之急是，力保季後賽首輪的主場優勢。根據目前的戰績與剩餘賽程，現在唯一的懸念在於：是老練的湖人能靠著對戰優勢保住第4順位，還是近期拉出7連勝、氣勢如虹的休士頓火箭能繼續連勝靠戰績超車奪下第四。誰能拿到西區第4種子，就將在這場「老牌強權對決新生代黑馬」的系列賽中，握有至關重要的