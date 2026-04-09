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▲曾在浙江廣廈隊與林志傑並肩作戰多年的劉錚，談起這段情誼時顯得格外感性。（圖／取自FIBA亞洲盃官網，fiba.basketball）

▲林庭謙感謝林志傑多年來無論傷病如何，都始終堅持為台灣籃球付出。（圖／取自FIBA官網）

▲身為明星控衛的陳盈駿，踏入CBA的前兩年正好與林志傑在聯賽的最後兩年重疊。（圖／記者葉政勳攝）

台灣籃壇指標性人物「野獸」林志傑即將迎來職業生涯的終點，本周末將在小巨蛋舉辦引退賽及吻退儀式。目前在中國男子籃球職業聯賽（CBA）征戰並取得卓越成就的台灣「CBA三俠」劉錚、陳盈駿與林庭謙，近日接受《NOWNEWS》訪問時感性分享了他們眼中的林志傑。三人異口同聲地表示，林志傑不僅是球場上的傳奇，更是引領後輩前行、無私傳承經驗的靈魂人物。曾在浙江廣廈隊與林志傑並肩作戰多年的劉錚，談起這段情誼時顯得格外感性。他表示，林志傑對他的幫助遠超外界想像。「傑哥對我來說是一個非常重要的大哥。」劉錚回憶，林志傑私下非常關心他，且從不將自己的觀念強加於人，而是透過開導與鼓勵，幫助他展現自我。劉錚坦言，在競爭激烈的CBA，後輩常因壓力顯得憋手憋腳，是林志傑不斷激勵他要找回自信、「放開來打」。劉錚感嘆道，最遺憾的莫過於兩人在廣廈隊爭冠失利拿下亞軍，「因為我跟傑哥就在中華隊有同隊過，那在廣廈隊也同隊過。一直很希望可以跟傑哥在同一個球隊拿冠軍，這是我生涯中很可惜的一部分。」「知道傑哥要退役了，希望傑哥可以有個退休後也可以有很好的一個發展。」劉錚受訪時還和記者說，自己心裡千頭萬緒，其實不太好組織語言，就是真的很祝福這位好大哥退休快樂，在別的路也能順順利利。年青一代的佼佼者林庭謙則分享了一個逗趣的小插曲。「傑哥在台啤的時候，展現出來的那種球風跟氣質，我看的是又愛又恨啦。因為那時候我是裕隆的球迷，所以對傑哥有這種很微妙的一種感覺。］。但隨著自己踏上職業道路，林志傑便成了他追逐的目標。林庭謙感謝林志傑多年來無論傷病如何，都始終堅持為台灣籃球付出。他提到，在學生時期前往富邦訓練時，林志傑便毫不吝嗇地分享打球經驗；即便現在私下碰面，傑哥依然會大方地針對他的表現給予指導。林庭謙說：「他就是一個領導者，我們都是看著他的背影學習。」身為明星控衛的陳盈駿，踏入CBA的前兩年正好與林志傑在聯賽的最後兩年重疊。他回憶道，「我去 CBA 前兩年嘛，正好是傑哥的最後兩年在 CBA。那他也鼓勵我能夠在這邊做好自己，然後好好的去發揮。」「傑哥在球場上那種奔放的個性，是我想跟上的腳步。」陳盈駿表示，林志傑與眾多前輩在CBA打拼，為後輩設立了極佳的榜樣，讓他知道進入職業舞台後該如何扮演好自己的角色。他由衷感謝林志傑走在前面，為台灣球員開闢了一條路，讓後輩在挑戰更高殿堂時有跡可循。「所以這也是非常感謝他們。有他們站在前面走過這條路，然後給我們做好很棒的榜樣跟示範這樣子。」陳盈駿最後如此說道。隨著林志傑即將退役，三名後輩也送上誠摯祝福。林志傑留下的不僅是華麗的數據與冠軍頭銜，更重要的是那份「野獸精神」，已深深烙印在劉錚、陳盈駿與林庭謙等新一代領航者的心中，繼續引領台灣籃球前進。