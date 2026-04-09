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▲鈴木一朗2009年締造43場連續上壘紀錄，如今大谷翔平有望在下一戰超越，改寫日本球員MLB新歷史。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇隊二刀流巨星大谷翔平，正逼近日本球員在MLB史上的一項神級里程碑。大谷今（9）日對戰多倫多藍鳥，大谷在首局首打席就靠保送成功上壘，將個人跨季連續上壘紀錄延伸至43場，追平鈴木一朗於2009年所創下的日本球員最長連續上壘紀錄，下一場比賽可望改寫歷史。這波連續上壘熱潮始於2025年8月24日，至今已橫跨2025-2026兩個賽季。大谷在這43場比賽中展現恐怖統治力，期間打擊率約.285、上壘率.399、長打率.620、OPS高達1.019，敲出14轟、30次保送，另有11場至少敲出2安。值得一提的是，即使有7場比賽無安打，他仍靠保送或觸身球穩穩上壘。與此同時，大谷在投手丘上也同步寫下神蹟，維持長達22.2局的連續無失分紀錄，最長上壘與最長無失分都排現役第一人。這項紀錄的守護者，正是MLB史上最偉大的日本球員之一的鈴木一朗。2009年，身為西雅圖水手隊主力外野手的「朗神」，以43場連續上壘傲視群雄，至今仍是日本球員在MLB的最長紀錄。一朗在2009年的那波熱潮，同樣充滿傳奇色彩，期間打擊率高達.374、上壘率.417、長打率.500，共累積190個打席、71支安打、僅2場無安打。此外，一朗早在2004年就曾締造40場連續上壘，當時位居日本球員史上第2長，現在也被大谷超越。大谷若能在下一場比賽繼續上壘，將正式超越一朗的43場紀錄，獨霸日本球員史上最長連續上壘第一。這不僅是個人榮耀，更是日籍球員在MLB的集體里程碑。從一朗開創的鐘擺式打法時代，到大谷的「怪物二刀流」，日本棒球已從挑戰者變成領導者。大谷在棒球界颳起的旋風，讓美媒直呼「這根本不是人類能做到的事」。敵隊投手面對他時，幾乎每場都得面對「上壘或全壘打」兩難抉擇。下一場能否寫下歷史新紀錄？答案掌握在大谷自己手中，以他目前選球精準度與打擊狀態來看，機會極高。