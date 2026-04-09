我是廣告 請繼續往下閱讀

大谷翔平今（9）日先發交出6局僅失掉1分非自責分好投，儘管洛杉磯道奇3：4輸球，仍無損大谷翔平好表現，本場開局也出現有趣鏡頭，開賽第一球大谷翔平投出94.7英哩伸卡球被判壞球，道奇捕手史密斯（Will Smith）馬上針對提出好壞球ABS挑戰，結果失敗告終，賽後大谷翔平也笑曝內心話：「其實我覺得那球是壞球，但我不會阻止Will這麼做就是了。」大谷翔平本場開局面對藍鳥開路先鋒史普林格（George Springer），投出的第一顆球，是94.7英哩伸卡球，尾勁一路下沉至低角度，主審貝利諾（Dan Bellino）果斷判定為壞球，史密斯接球頓了一拍後立刻打頭盔，示意提出挑戰，打者史普林格也有些傻眼，最後經過確認後仍為壞球，該打席史普林格敲出安打收場。根據日媒《體育日本》報導，大谷翔平賽後被問到此事時坦言，「我當下覺得，那應該是一顆壞球。」但他隨後也補充道，「基本上，由捕手來提出ABS挑戰成功率比較高一些，如果我很有把握才會自己提出，但...我並不會去阻止Will這麼做。」至於當事者史密斯則透露，開局第一顆伸卡球設定在好球帶，「原本是要比較高的位置，但進壘點比較低，但我自己覺得那依舊是一顆好球。」