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奧克拉荷馬雷霆隊今（9）日在背靠背客場挑戰洛杉磯快艇，衛冕軍展現強大統治力，最終在快艇新主場帶走本季例行賽第64勝。這場勝利讓雷霆完成洛杉磯客場橫掃，同時確定甩開聖安東尼奧馬刺，連3年登頂西區龍頭，並鎖定全聯盟最佳戰績，握有季後賽所有主場優勢。雷霆隊在本季競爭激烈的西區展現了從頭領先到尾的強大實力。目前馬刺隊戰績為61勝，就算剩下的賽事全贏也無法追上雷霆，只能屈居西區第二。更驚人的是，雷霆目前以64勝的佳績，領先東區第一底特律活塞一段距離，因此也確保了季後賽全程，包含總決賽在內的所有主場優勢。回顧過去三季，雷霆在2023-24賽季以57勝初嚐西區榜首滋味；去年更創下68勝的恐怖戰績；本季目前已達64勝且紀錄持續刷新中。統計顯示，雷霆在過去兩個賽季的總戰績為132勝30敗，勝場數比5成勝率門檻高出超過100場，展現了跨季的穩定性與宰制力。雷霆隊的成功很大程度上歸功於其年輕且穩定的核心，陣中大將霍姆格倫（Chet Holmgren）與華萊士（Cason Wallace）也因此創下了一項奇特的紀錄。職業生涯至今兩人每年都處於分區第一的球隊中。此外，這也是雷霆隊史上首度出現連兩季達成60勝的壯舉，在此之前，隊史僅有一次單季60勝的紀錄。雷霆本季開季前26場繳出24勝2敗的成績，一度被認為有望衝擊勇士的73勝神話。不過隨後30場開始出現起伏，繳出18勝12敗的戰績，近期再度切換至「無開掛模式」，在過去24場比賽中狂拿22勝，狀態在季後賽前夕重回巔峰。雷霆隊接下來將前往丹佛與金塊隊進行例行賽最後一場客場賽事。外界預期，已鎖定龍頭位置的雷霆可能會在此戰進行戰略性調整，甚至讓主力休兵。對雷霆而言，若金塊能贏得比賽鞏固西區第三，就能將季後賽最強大的對手留在籤表的另一側，對雷霆衝擊總冠軍更為有利。雷霆隊的例行賽最終戰將於下週一回到奧克拉荷馬主場迎戰鳳凰城太陽。隨後這支被譽為當今籃壇最強的隊伍，將以全聯盟第一種子的身分，正式開啟衝擊總冠軍的征程。