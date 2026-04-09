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洛杉磯道奇今（9）日面對死敵多倫多藍鳥3：4被逆轉吞敗，大谷翔平6局僅失1分非自責分的勝投也被搞砸，接替上場的德雷爾（Jack Dreyer）開場找不到準心堆壘包，面對得點圈失分危機的2個關鍵打席，僅用4球就被打出2支安打追平，德雷爾賽後自責地說，「這是根本不應該發生的事，我沒有完成任務。」大谷翔平本場先發開局表現一般，但仍展現大投手特質，臨場快速調整狀態，最終用96球投完6局，僅失掉1分非自責分，帶著3：1勝投資格退場，想不到才剛離開投手丘，下一個半局戰局就風雲變色。第七局道奇推派牛棚左投德雷爾（Jack Dreyer）上場，但包含首名打者保送之外，前15顆球僅製造1個出局數，還被攻佔一二壘，接著德雷爾面對史普林格（George Springer），首球就被打出長打丟分，下一棒瓦修（Daulton Varsho）再瞄準90.3英里滑球補上追平安打，德雷爾僅投4球就被打出雙安失2分，最終黯然退場。德雷爾本戰總計後援用19球、包含9顆好球，僅拿到1個出局數，就失2分被追平退場，也搞砸大谷翔平勝投，德雷爾賽後也自責地表示，季前希望能夠成為牛棚勝利組，為球隊盡一份心力，但今天很明顯沒有達成任務，「這根本是不應該發生的狀況，全部都是我自己的問題，我沒有完成任務，真的讓我很後悔。」