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▲雷霆連續兩年奪得例行賽冠軍，鎖定全聯盟第一，確保季後賽所有輪次的主場優勢；馬刺以61勝19敗鎖定西區第二。（圖／美聯社／達志影像）

▲「老8爭奪戰」則是陷入膠著的場面，快艇與拓荒者將在4月11日的正面對決中展開生死戰，這場比賽的結果將直接決定雙方在附加賽的優劣勢。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後衝刺階段，西區前十強的名次已經逐漸明朗。隨著今（9）日賽事結束，西區已有5支球隊正式鎖定排名。衛冕軍奧克拉荷馬雷霆隊展現強大統治力，橫掃快艇後正式鎖定全聯盟第一；聖安東尼奧馬刺隊則緊隨其後鎖定西區第二。相比領頭羊的從容，昔日王朝金州勇士確定以西區第10名作收，必須從附加賽開啟艱難的晉級之路。衛冕軍雷霆今日以128：110輕取快艇，豪取近期7連勝。陣中長人霍姆格倫（Chet Holmgren）大爆發，以13投10中的高效演出狂砍30分14籃板，帶領球隊將戰績提升至64勝16敗。雷霆不僅連續兩年奪得例行賽冠軍，更鎖定全聯盟第一，確保季後賽所有輪次的主場優勢。緊隨其後的是聖安東尼奧馬刺，今日以112：101擊敗拓荒者後，以61勝19敗鎖定西區第二。值得關注的是，核心球星文班亞馬（Victor Wembanyama）距65場的個人獎項評選門檻僅剩一場之遙，預計會在剩餘2場賽事中達標。西區第三名的競爭依然激烈。金塊隊在輕取灰熊奪下10連勝後，目前以52勝28敗暫居領先地位。由於金塊最後兩場對手分別是已經鎖定排名的雷霆與馬刺，對手求勝欲望相對較低，金塊極有機會穩坐第三寶座。另一方面，湖人與火箭目前戰績同為50勝29敗，雖然理論上仍有衝擊第三名的機會，但實質上可能會更傾向於保住前四的優勢。湖人剩餘三場對手分別是勇士、太陽與爵士，若能全勝，將有望確保季後賽首輪的主場門票。中段排名部分，明尼蘇達灰狼與鳳凰城太陽已分別鎖定西區第6、第7名。「老8爭奪戰」則是陷入膠著的場面，快艇與拓荒者將在4月11日的正面對決中展開生死戰，這場比賽的結果將直接決定雙方在附加賽的優劣勢。至於曾經建立王朝的金州勇士隊，確定鎖定西區第10名，確定將從附加賽最底層打起。剩餘賽事中，當家球星柯瑞（Stephen Curry）是否會為了調整狀態而持續出賽，成為勇士球迷關注的焦點。