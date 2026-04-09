NBA 2025-26例行賽已進入最後一週的窒息衝刺期，台灣時間4月10日全聯盟安排6場關鍵賽事，其中最具話題性的，莫過於洛杉磯湖人作客舊金山挑戰金州勇士的「勇湖大戰」。這不僅是一場攸關西區種子序與附加賽生死的戰役，更是詹姆斯（LeBron James）與柯瑞（Stephen Curry）這對宿敵本季可能的最後一次交手。目前洛杉磯湖人以50勝29敗戰績位居西區第4，在兩大主將唐西奇（Luka Doncic）里夫斯（Austin Reaves）缺陣下，正全力穩住前4名主場優勢，並試圖向第3名的金塊發起最後衝擊；而金州勇士戰績37勝42敗，已確定以西區第10的姿態晉級附加賽，接下來每一場例行賽都是他們磨合狀態的最後機會。
✳️ 金州勇士（37勝42敗，西區第10）vs. 洛杉磯湖人（50勝29敗，西區第4）
勇士目前戰績低迷，且面臨嚴重的傷病困擾。內線支柱波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）確定連兩場缺陣，對於禁區防守是巨大漏洞。球隊正處於附加賽前整合團隊的黃金時刻，急需在季後賽開打前完成陣容磨合，此戰能否發揮主場優勢壓制老對手詹姆斯，將是勇士能否找回競爭力的關鍵。
洛杉磯湖人：老詹復出一人扛旗 力保主場優勢挑戰前三
湖人目前目標明確，首要任務是穩住西區第4以確保首輪主場優勢，甚至在金塊稍有閃失時挑戰前3。雖然球隊遭遇嚴重的傷病潮，但在詹姆斯確認於本場復出的利多下，紫金大軍將由這位41歲的老將獨挑大樑，試圖在客場獵殺勇士，提振近期低迷的士氣。
✳️ 近10場比賽分析
金州勇士：進攻核心成謎 柯瑞歸隊後的質變與隱憂 勇士靠著上一場比賽驚險擊敗國王才終止近期四連敗，近10場比賽取得4勝6敗，雖然在柯瑞回歸後的兩場比賽中進攻端明顯活化，節奏帶動更有侵略性，展現出完全不同的競爭等級。然而，柯瑞今日再度被列入「出戰成疑」，是否能連續出賽仍是未知數。若柯瑞缺陣，加上波爾辛吉斯與霍福德（Al Horford）等內線主力缺席，勇士將面臨無人能捍衛禁區的窘境。
洛杉磯湖人：雙星赴歐治療 詹皇「孤皇」模式再啟 湖人飽受傷兵困擾戰績直直落，近10場比賽雖取得6勝4敗，但近期已苦吞3連敗，主因是兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）皆因傷宣布例行賽報銷，兩人目前已前往歐洲接受尖端醫療轉診，目標是在季後賽首輪回歸。好消息是，防守悍將馬庫斯·史馬特（Marcus Smart）狀態已升級為出戰成疑（Questionable），若能回歸將大幅緩解後場防守壓力。
✳️ 焦點球星
金州勇士：柯瑞（Stephen Curry） 若能出賽，這將是他復出後的第三場比賽。身為球隊靈魂，他與詹姆斯的對決「看一次少一次」，他的外線牽制力是勇士掩蓋防守劣勢的最佳武器。
洛杉磯湖人：詹姆斯（LeBron James） 在缺少兩大得分點的情況下，詹姆斯需要重回「全力詹」模式。面對勇士殘破的內線，老詹的衝擊力與戰術發動將是湖人的唯一生路。
✳️ 觀戰重點
✳️ 傷兵名單
✳️ 4月10日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
NBA 2025-26 賽季例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
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- 比賽地點： 勇士主場（Chase Center）
- 開賽時間： 4月10日上午10：00
勇士目前戰績低迷，且面臨嚴重的傷病困擾。內線支柱波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）確定連兩場缺陣，對於禁區防守是巨大漏洞。球隊正處於附加賽前整合團隊的黃金時刻，急需在季後賽開打前完成陣容磨合，此戰能否發揮主場優勢壓制老對手詹姆斯，將是勇士能否找回競爭力的關鍵。
洛杉磯湖人：老詹復出一人扛旗 力保主場優勢挑戰前三
湖人目前目標明確，首要任務是穩住西區第4以確保首輪主場優勢，甚至在金塊稍有閃失時挑戰前3。雖然球隊遭遇嚴重的傷病潮，但在詹姆斯確認於本場復出的利多下，紫金大軍將由這位41歲的老將獨挑大樑，試圖在客場獵殺勇士，提振近期低迷的士氣。
✳️ 近10場比賽分析
金州勇士：進攻核心成謎 柯瑞歸隊後的質變與隱憂 勇士靠著上一場比賽驚險擊敗國王才終止近期四連敗，近10場比賽取得4勝6敗，雖然在柯瑞回歸後的兩場比賽中進攻端明顯活化，節奏帶動更有侵略性，展現出完全不同的競爭等級。然而，柯瑞今日再度被列入「出戰成疑」，是否能連續出賽仍是未知數。若柯瑞缺陣，加上波爾辛吉斯與霍福德（Al Horford）等內線主力缺席，勇士將面臨無人能捍衛禁區的窘境。
洛杉磯湖人：雙星赴歐治療 詹皇「孤皇」模式再啟 湖人飽受傷兵困擾戰績直直落，近10場比賽雖取得6勝4敗，但近期已苦吞3連敗，主因是兩大核心唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）皆因傷宣布例行賽報銷，兩人目前已前往歐洲接受尖端醫療轉診，目標是在季後賽首輪回歸。好消息是，防守悍將馬庫斯·史馬特（Marcus Smart）狀態已升級為出戰成疑（Questionable），若能回歸將大幅緩解後場防守壓力。
✳️ 焦點球星
金州勇士：柯瑞（Stephen Curry） 若能出賽，這將是他復出後的第三場比賽。身為球隊靈魂，他與詹姆斯的對決「看一次少一次」，他的外線牽制力是勇士掩蓋防守劣勢的最佳武器。
洛杉磯湖人：詹姆斯（LeBron James） 在缺少兩大得分點的情況下，詹姆斯需要重回「全力詹」模式。面對勇士殘破的內線，老詹的衝擊力與戰術發動將是湖人的唯一生路。
✳️ 觀戰重點
- 詹姆斯與柯瑞的傳奇對決： 兩位當代巨星的碰撞已進入倒數階段，在各自帶隊陷入困境時，誰能發揮領袖魅力帶走勝利？
- 湖人的主場優勢保衛戰： 面對身後火箭的步步進逼，湖人能否在老詹帶領下搶下這場關鍵勝利，確保季後賽首輪從洛杉磯出發。
- 勇士禁區的生存之道： 在波爾辛吉斯與霍福德缺陣下，勇士如何限制詹姆斯對油漆區的破壞？
✳️ 傷兵名單
- 金州勇士： Kristaps Porzingis（生病，缺陣）、Al Horford（小腿傷勢，缺陣）、Quentin Post（腳傷，缺陣）、Stephen Curry（傷病管理，出戰成疑）、Gui Santos（骨盆傷勢，出戰成疑）、LJ Cryer（生病，出戰成疑）、Jimmy Butler III（本季報銷）、Moses Moody（本季報銷）。
- 洛杉磯湖人： Luka Doncic（腿筋傷勢，例行賽報銷）、Austin Reaves（腹斜肌傷勢，例行賽報銷）、Marcus Smart（腳踝傷勢，出戰成疑）。
✳️ 4月10日NBA例行賽賽程表 (台灣時間)
|時間
|對戰組合 (客隊 vs. 主隊)
|7:00 AM
|芝加哥公牛 vs. 華盛頓巫師
|7:00 AM
|邁阿密熱火 vs. 多倫多暴龍
|7:30 AM
|印第安納溜馬 vs. 布魯克林籃網
|7:30 AM
|波士頓塞爾提克 vs. 紐約尼克
|8:00 AM
|費城 76 人 vs. 休士頓火箭
|10:00 AM
|洛杉磯湖人 vs. 金州勇士
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
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NBA 2025-26賽季例行賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。