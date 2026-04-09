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洛杉磯道奇「現代神獸」大谷翔平近日逐漸走出開季低潮，今（9）日先發主投6局僅失1分非自責分，打擊端則3打數無安打、選到1次保送上壘，本季OPS仍達.896水準。根據外媒報導，前紐約洋基主帥吉拉迪（Joe Girardi）稍早於轉播中，談到史上僅10人的「450轟＋200盜」的超神獸紀錄，認為大谷翔平未來絕對有機會達標，而洋基當家重砲賈吉（Aaron Judge）則因為生涯僅66盜，早已無緣達成這項成就。洋基與運動家比賽中，主播凱伊（Michael Kay）與球評吉拉迪聊到關於90年代名將坎塞柯（Jose Canseco）的其中一項驚人成就，這位193公分的巨獸，生涯累積462轟，於2001年退休該季，以36歲之齡跑出2盜，生涯終於達陣200次盜壘，成為史上首位達成「450轟＋200盜」神獸紀錄的球星。當然這項紀錄不僅坎塞柯一人達成，後續包含邦茲（Barry Bonds）、「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）等人也都完成，截至2026年為止，這份榜單有10位球員，吉拉迪認為，現役最有機會成為第11人的，絕對是大谷翔平，後者目前大聯盟8年間，累積283轟、165盜，且今年僅31歲。至於洋基當家球星賈吉，目前11年已經扛出371轟，但盜壘數僅66次，生涯單季最多盜壘是2022年的16次，去年則有12次，考量到他即將年滿34歲、加上對洋基的重要性，未來想挑戰這項紀錄頗有難度。