儘管美國職棒大聯盟（Major League Baseball）2026年賽既已開打，但關於底特律老虎隊王牌投手史庫柏（Tarik Skubal）的交易傳聞仍未平息。作為兩屆塞揚獎得主，史庫柏早已成為各大豪門覬覦的目標。美媒《Bleacher Report》作家萊默（Zachary D. Rymer）近期提出一項將史庫柏送往洛杉磯道奇隊的交易方案，其中包含送出日籍強投佐佐木朗希，一個「3換1」的誠意包裹，被外界評價為目前「最瘋狂、也最異想天開」的提議。
交易包裹內容：佐佐木朗希、費里斯、霍普
根據萊默的建議，道奇隊若要換得這位頂尖左投，必須付出以下代價：
📍佐佐木朗希（Roki Sasaki）： 目前效力於道奇隊的日本火球男，雖然他近期在例行賽的穩定度略微下滑，但仍是底特律能立即投入戰力的核心拼圖。
📍費里斯（Jackson Ferris）： 道奇隊陣中排名第一的左投新秀，去年在2A表現尚可（防禦率3.86），但高達11.8%的保送率仍有進步空間。
📍霍普（Zyhir Hope）： 具備潛力的外野新秀。
美媒不看好：報價比不過洋基
儘管這份名單看似華麗，但《Fansided》分析師帕雷洛（Stephen Parello）對此方案持保留態度，甚至給予「老掉牙」且「荒謬」的評價。並且先前老虎隊在與紐約洋基隊接觸時，曾開出「半隊來換」的驚人價碼。相較之下，這份包裹缺乏道奇隊最頂尖的外野潛力股德保拉（Josue De Paula），顯得誠意有限。
而且老虎季前大動作以3年1.15億美元簽下強投瓦德茲（Framber Valdez），此舉旨在向史庫柏證明球隊爭冠的決心，而非進入重建。在簽下瓦德茲後，老虎隊交易掉當家王牌的可能性大幅降低。
更何況道奇隊狀態絕佳，輪值陣容也已經很強大，史庫柏只是奢侈品，而非必需品。雖然道奇隊財力雄厚且農場豐富，但目前的先發輪值已有足夠強度，不是一定非得要史庫柏不可。
隨著老虎隊在薪資仲裁案中落敗（需支付史庫柏要求的薪資），這反而證明了金錢並非老虎隊補強的障礙。帕雷洛認為，除非有球隊願意開出「國王級的贖金（King's ransom）」，否則史庫柏在球季開幕前將會安穩留在底特律。這筆「最瘋狂交易」恐怕只能停留在媒體的紙上談兵階段。
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根據萊默的建議，道奇隊若要換得這位頂尖左投，必須付出以下代價：
📍佐佐木朗希（Roki Sasaki）： 目前效力於道奇隊的日本火球男，雖然他近期在例行賽的穩定度略微下滑，但仍是底特律能立即投入戰力的核心拼圖。
📍費里斯（Jackson Ferris）： 道奇隊陣中排名第一的左投新秀，去年在2A表現尚可（防禦率3.86），但高達11.8%的保送率仍有進步空間。
📍霍普（Zyhir Hope）： 具備潛力的外野新秀。
儘管這份名單看似華麗，但《Fansided》分析師帕雷洛（Stephen Parello）對此方案持保留態度，甚至給予「老掉牙」且「荒謬」的評價。並且先前老虎隊在與紐約洋基隊接觸時，曾開出「半隊來換」的驚人價碼。相較之下，這份包裹缺乏道奇隊最頂尖的外野潛力股德保拉（Josue De Paula），顯得誠意有限。
而且老虎季前大動作以3年1.15億美元簽下強投瓦德茲（Framber Valdez），此舉旨在向史庫柏證明球隊爭冠的決心，而非進入重建。在簽下瓦德茲後，老虎隊交易掉當家王牌的可能性大幅降低。
更何況道奇隊狀態絕佳，輪值陣容也已經很強大，史庫柏只是奢侈品，而非必需品。雖然道奇隊財力雄厚且農場豐富，但目前的先發輪值已有足夠強度，不是一定非得要史庫柏不可。
隨著老虎隊在薪資仲裁案中落敗（需支付史庫柏要求的薪資），這反而證明了金錢並非老虎隊補強的障礙。帕雷洛認為，除非有球隊願意開出「國王級的贖金（King's ransom）」，否則史庫柏在球季開幕前將會安穩留在底特律。這筆「最瘋狂交易」恐怕只能停留在媒體的紙上談兵階段。