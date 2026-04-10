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洛杉磯天使隊再次陷入合約泥淖！天使隊投手史蒂芬森（Robert Stephenson）因右肘手術確定本季報銷。這名在2023年休賽季簽下3年3300萬美元（約新台幣10.6億元）大約的右投，在天使隊三年間竟然合計僅投了10局。美國球迷與媒體對此火力全開，紛紛嘲諷天使隊又簽下了一個「投手版的倫登（Anthony Rendon）」。根據MLB官網記者波林傑（Rhett Bollinger）報導，天使隊總教練鈴木清（Kurt Suzuki）證實史蒂芬森將再度動刀。回顧史蒂芬森的天使生涯，簡直是一場薪資災難：在天使隊在籍的三年合約期間，他僅出賽12場，合計投球10局。換算下來，他至今在天使投出的144顆球中，平均每一球的成本高達台幣736萬。史蒂芬森簽約首年春訓即因右肘動手術全休；隔年5月復出僅投1局又因二頭肌發炎離脫；今年原本期盼能滿血回歸，卻在開季前再次受傷宣告動刀。史蒂芬森曾於2023年在光芒隊繳出防禦率2.35、三振率14.09的驚人數據，當時被視為天使隊重建牛棚的關鍵。然而，合約最終卻淪為「不良債權」，引發球迷在社群媒體上的強烈不滿：「這根本是FA詐騙犯！」、「天使隊真的是簽約天才，總能精準抓到下一個倫登」、「這就是典型的球團老闆莫雷諾（Arte Moreno）式合約」、「總經理米納西（Perry Minasian）的『神操作』再次炸裂」。這起事件之所以引發公憤，主因是天使隊陣中已有一位領著天價高薪卻長期缺陣的內野手倫登。球迷將史蒂芬森封為「投手版倫登」，意指兩人都領著球團高薪，卻大半時間都在傷兵名單中度過，讓天使隊的薪資空間長期處於無效化的窘境。