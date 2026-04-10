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洛杉磯道奇隊二刀流球星大谷翔平於9日作客藍鳥隊的比賽中，再次展現「二刀流」獨特的影響力。然而，如此獨特的比賽方式，也讓他一次次挑戰大聯盟的規則。在這場比賽中，他又因為熱機時間太長，而遭藍鳥隊球員質疑享有特殊待遇，此舉也罕見地惹火了平時性格溫和的道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts），現場氣氛一度陷入緊繃。衝突發生在比賽首局。大谷翔平先以第一棒打者身分選到保送出壘，在半局結束後，他必須立刻脫下打擊護具、換上投手手套並跑向投手丘進行熱身投球。由於大谷同時具備投打身分，他在局與局之間所需的熱身準備時間自然比一般投手更長。根據藍鳥隊當地轉播機構《Sportsnet》的畫面顯示，藍鳥隊首名打者「春天哥」史普林格（George Springer）在大谷熱身時走向主審，似乎是在質疑並確認大谷所獲得的準備時間是否符合規範。事實上在去年世界大賽，藍鳥就曾對此事很不滿，顯然隨著雙方恩怨越結越大，他們更不可輕易放過在此事大做文章的機會。轉播實況主舒爾曼（Dan Shulman）在報導中指出，目前大聯盟中唯獨大谷一人處於「又要打又要投」的特殊地位，這種身分轉換的等待時間往往會讓對手感到焦躁。然而，看見對手向主審施壓，道奇總教練羅伯斯在休息室內顯得異常憤怒。電視轉播捕捉到羅伯斯一臉不悅、不斷搖頭的畫面。球評席德爾（Joe Siddall）分析道：「羅伯斯看起來真的激怒了。他的表情就像在說：『大聯盟理所當然要給他（大谷）時間！』」舒爾曼也補充，平時開朗積極的羅伯斯，顯然對於有人針對大谷的二刀流特例提出異議感到非常不耐煩。這場「準備時間」的爭議反映了大聯盟在推行「大谷規則」後，實務操作上仍存在的摩擦。雖然大谷今日繳出6局失1分的優質先發，並追平連續43場上壘的日本紀錄，但「二刀流」所帶來的比賽節奏變化，似乎已成為敵隊心理戰的一環。