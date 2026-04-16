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豪神娛樂城長期深耕公益，關注弱勢兒童照護議題，多年來持續支持「大甲鎮瀾宮附設鎮瀾兒童家園」，挹注兒童成長與生活所需資源，累計捐款金額已突破1,200萬元。今年媽祖遶境期間，豪神娛樂城同步推出公益聯動活動，持續以實際行動實踐企業社會責任。「鎮瀾兒童家園」由大甲鎮瀾宮於2008年成立，主要收容失依兒童，並提供完善的生活照顧、課業輔導、才藝培育、心理諮商及醫療支持。豪神娛樂城表示，期望透過長期投入公益資源，響應媽祖慈悲護眾的精神，陪伴更多孩子穩定成長，也邀請社會大眾共同投身關懷行列。2026年大甲媽遶境以「善」為主題，預計於4月17日晚上10點5分起駕，正式揭開「2026大甲媽遶境進香活動」序幕，並於4月26日回鑾。為響應盛事，豪神娛樂城於4月13日至5月3日推出「豪運歡樂券」遶境限定活動，活動不僅結合遊戲互動與百萬黃金獎勵，也將提撥部分活動收益轉化為公益基金，持續回饋鎮瀾兒童家園，讓玩家在參與活動的同時，也能一同支持公益、累積善念。此外，4月13日至27日也推出「豪神好運籤」互動體驗，以數位形式詮釋台灣傳統求籤文化。玩家每日可至活動頁面抽取今日運勢籤，達成活動任務，還有機會獲得iPhone 17、豪神媽祖黃金平安符（重0.5錢）及鎮瀾宮馬年錢母等好禮。更多活動資訊可至官方活動頁面查詢。愛心捐助，讓善意延續！一份愛心，無限希望，讓溫暖傳遞給更多需要的人！【郵政劃撥】帳號：22675396戶名：財團法人大甲媽社會福利基金會附設臺中市私立鎮瀾兒童家園【轉帳捐款】銀行代碼：103新光銀行 大甲分行 ：0374-10-100388-5戶名：財團法人大甲媽社會福利基金會附設臺中市私立鎮瀾兒童家園