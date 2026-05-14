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▲富宇台積新案落點於沙鹿，將成為中科最後一塊生活圈。（圖／業者提供）

▲跨過特五號，暢通連結西屯與沙鹿，可紓解中科、台灣大道等區域的尖峰時段車潮。（圖／業者提供）

▲熱鬧的北勢商圈帶來便利的生活機能。（圖／業者提供）

台積電中科新廠磨刀霍霍，去年底已經啟動基樁工程，全案預計投入1.5兆元的資金，順應世界AI潮流，未來中科新廠將作為1.4奈米製程的主要生產據點，甚至不排除第二期會推進至1奈米製程。也讓中部科學園區發展備受看好，未來有機會湧入8千到1萬個就業人口，連帶帶動周邊房市成長！富宇建設以品牌實力布局中科，預計3月底推出台積新案、限量讓利，吸引買盤進駐。富宇台積新案落點於沙鹿，考量通勤的車程距離，這裡將成為中科生活圈的一部分。新案落點巧妙掌握交通紅利，以及便利的生活機能，是中科、精密科技園區，以及台中工業區等三大產業人口匯聚中心，交通建設部分，串聯沙鹿與中科僅需20分鐘內車程，還可越過台灣大道，直接上國三-龍井交流道，另外這區域有「特五號」串聯，就像新竹科學園區的經國大橋一樣，跨過特五號，暢通連結西屯與沙鹿，可紓解中科、台灣大道等區域的尖峰時段車潮。生活機能當然也是民眾購屋的首選條件之一，富宇台積新案落點方便，不僅學區部分包含了鹿陽國小、北勢國中等，鄰近周邊享有三家超商、全聯，以及熱鬧的北勢商圈，甚至外界推測，台中第三家美式賣場好市多，有很大的機率會落腳台中精機舊廠，未來將受惠於西屯中科以及沙鹿地區的居民。在中科市區房價高居不下的市況下，新的外來居民、投資又或是自住客，考量交通便利性，外溢會往沙鹿一帶靠攏，這次富宇台積新案，擁有1400坪的基地，主打2-3房，適合園區客入住之餘，基地周圍古典透天社區環繞，擁有相當舒適的居住環境，下樓即有兩家超商，路口左轉「科技就業交通優勢」，右轉「全聯與北勢商圈」，同時掌握交通以及生活機能兩大優勢。