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▲從 foodpanda 訂單數據對照該月生日星座，日式料理月成長 1 成、滷肉飯與甜點皆成長 3 成，恰好呼應金牛、天蠍與雙魚的深夜點餐偏好。（圖／官方提供）

12星座下單人格大公開

行動派：牡羊、巨蟹、水瓶、雙魚

享樂派：金牛、天秤、獅子、雙子

目標派：處女、摩羯、天蠍、射手

本週優惠碼最高折120元

▲星座專家小孟老師揭「外送占星學」，12 星座下單人格首度大公開。（圖／官方提供）

外送平台foodpanda從即日起至4月30日，推出超殺優惠碼，。foodpanda也找來知名星座專家小孟老師，公開12星座外送習慣，金牛座榮登「外送雙冠王」，喜歡點重口味熱食紓壓的是天蠍座，而雙魚座則容易在情緒低落時靠甜點來療癒自己。你知道自己平常為什麼喜歡這樣點餐嗎？foodpanda攜手知名星座專家小孟老師，首度公開獨特的「外送占星學」，將大家的點餐習慣與星座交叉分析。根據小孟老師的分析，精打細算的不負眾望，榮登「外送優惠不漏接」排行榜第一名，每一分錢都要花在刀口上。但有趣的是，金牛座同時也拿下「深夜破戒叫美食」的冠軍，白天努力省下的錢，深夜全化作對牛排、日式料理等高飽足感餐點的渴望。行動派下單「想吃就叫」，行動力極強，牡羊愛點炸雞快速補充能量；巨蟹喜歡買日用品找安心感；水瓶容易被限定品吸引；雙魚則靠甜點轉換心情。享樂派追求餐點的儀式感與滿足感！金牛與獅子偏好高份量的牛排燒肉；天秤重視義大利麵、下午茶等精緻美感；雙子則熱愛鹹甜混搭的新鮮感組合。處女與摩羯重視CP值，健康餐盒與便當最常出現在購物車；天蠍與射手則追求「吃起來夠過癮」，偏好麻辣燙、滷肉飯等重口味刺激。美食外送下訂指定餐廳滿400元，輸入優惠碼【天天爽】，最高可折抵120元。滿320元輸入優惠碼【天天爽】，最高可折抵100元。滿260元輸入優惠碼【天天爽】，最高可折抵80元。星巴克現折70元：每週二美食外送下訂星巴克指定專區滿額，輸入優惠碼【週二星享日】享現折70元（部分門市不適用）。pandapro會員專屬：pandapro用戶於指定餐廳消費滿299元，輸入優惠碼【放肆叫外送】享85折優惠，最高可折抵45元，每人限用1次。