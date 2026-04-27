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每年4月30為國際珍奶日，天仁釀茶所特別推出限定歡慶活動，4月27日至5月2日消費者只要於門市單筆購買2杯珍奶系列飲品，包括珍珠鮮奶茶、珍珠鮮奶綠、珍珠奶茶與珍珠奶綠，即可參加「幸運翻翻樂」，根據所抽出的卡牌花色，有機會獲得茉香茶凍、大杯茶飲現折10元、升級醇蜜、913茶包等加值好禮，讓珍奶愛好者無論是自己獨享珍奶帶來的滿足感，或和同事、親友分享節慶喜悅，都能趁國際珍奶日擁有驚喜優惠。▲天仁釀茶所推出國際珍珠奶日限定活動，門市單筆購買2杯指定珍奶系列飲品，即可參加「幸運翻翻樂」獲得好禮兌換券。除了抽獎活動，天仁釀茶所這次同步推出限量品牌格紋襪加價購，2雙只要198元，將原本停留在味覺上的幸福體驗和節慶氛圍，延伸為可以帶回家的生活小物。格紋襪繽紛可愛的設計，讓這波活動不只是單純促銷，更藉穿搭趣味為忠實顧客留下更深刻的美好回憶。從療癒飲品、抽獎互動到限量周邊，天仁釀茶所讓國際珍奶日不只是品味珍珠奶茶的好機會，更變成一場有好康、有互動、有話題，也有收藏記憶點的節慶活動。▲天仁釀茶所推出新款品牌設計杯，以繽紛格紋視覺元素，營造繽紛歡樂的氛圍，同時限量推出品牌格紋襪，讓國際珍奶日不只能品味珍奶，更擁有點綴日常的節慶記憶。除了充滿樂趣的門市互動之外，天仁釀茶所同步透過線上優惠延伸國際珍珠奶日的熱鬧氛圍。4月28日至4月29日，消費者只要透過「你訂」選購指定珍奶系列飲品，即可享有買一送一優惠，每日限量8,000筆，讓國際珍奶日活動不限於門市點單的消費者，透過線上點餐的方式一樣能加入歡慶的行列。對許多人而言，珍珠奶茶的魅力正在於它兼具熟悉感與滿足感，帶來簡單而實在的小確幸，線上買一送一的優惠讓這波活動更具吸引力，令珍奶愛好者對國際珍奶日充滿期待。▲天仁釀茶所透過線上優惠延伸國際珍奶日熱度，4月28日至4月29日於「你訂」選購指定珍奶系列飲品享買一送一。對真正喜歡珍珠奶茶的人來說，國際珍珠奶茶日從來不只是追一波流行話題，而是可以充分感受珍奶魅力的時刻。這次天仁釀茶所串連門市抽獎、品牌格紋襪加價購，以及「你訂」每日限量買一送一活動，讓消費者能以不同方式參與這場珍奶慶典，也讓國際珍奶日成為可以一起分享、珍藏的生活體驗。如果最近的生活正需要一點療癒，或想和同為珍奶愛好者的朋友一同慶祝國際珍奶日，不妨把握這波優惠，跟著天仁釀茶所一起享受珍珠奶茶帶來的經典風味，以及有趣好玩的限定活動。▲茶香、奶香與Q彈珍珠交織出的經典風味，讓珍珠奶茶不只好喝，更成為許多人忙碌日常裡最熟悉的療癒慰藉。