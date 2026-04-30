威力彩第 115000035 期於今（30）日開獎！由於近期已經連續 16 期摃龜，今晚頭獎獎金持續飆高，上看3.5億元。開獎時間為晚間 8 點 30 分，將透過電視與網路直播陸續開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文為您即時更新 4 月 30 日（四）威力彩、今彩 539、3 星彩與 4 星彩的最新開獎號碼。趕快抓好手邊的彩券，看看今晚的億萬富翁是不是你！
🟡4月30日威力彩、今彩539完整開獎號碼
威力彩：稍後開出。
今彩539：稍後開出。
39樂合彩：稍後開出。
3星彩：稍後開出。
4星彩：稍後開出。
※派彩結果以台彩官網資料為主。
威力彩玩法懶人包！一注多少錢、怎麼選號、包牌法一次看
威力彩主要分成兩區，首先需從第一選號區中的01～38的號碼中任選6個號碼，再從第二選號區中的01～08的號碼中任選1個號碼進行投注，而每注投注金額為100元。但民眾下注要特別注意，最後投注是晚上8時截止，而威力彩固定會於每週一及每週四晚間20時30分進行直播開獎。
開獎時，開獎單位將從第一區01～38的號碼中隨機開出六個號碼，再從第二區01～08的號碼中隨機開出一個號碼，即為該期威力彩的中獎號碼。
如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一。
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如果民眾在第一區的號碼中，對中當期第一區開出之任一獎號，而第二區亦對中當期第二區開出之獎號，即為中獎（普獎），並可依規定兌領獎金，並依照中得球號數不同，再區分成頭獎、貳獎、參獎等等。倘若想中得頭獎，就必須第一區六個獎號全中，且第二區亦對中獎號，才能抱走頭獎獎金，根據台彩官網解釋，頭獎中獎機率約為2209萬分之一。