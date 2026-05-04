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▲ 對比其他通路近 2 萬 5 的售價，驚人折扣讓網友直呼 8 千元價差超有感，意外引發一波會員搬貨潮。（圖／翻攝自 Threads）

▲對比其他通路近 2 萬 5 的售價，驚人折扣讓網友直呼 8 千元價差超有感，意外引發一波會員搬貨潮。（圖／翻攝自 Threads）

▲Honeywell 將 NASA 技術合作經驗轉化為居家防護力。（圖／翻攝自 Honeywell 官方網站）

▲Honeywell 將 NASA 技術合作經驗轉化為居家防護力。 （圖／翻攝自 Honeywell 官方網站）

隨著季節轉換及居家裝修季到來，空氣清淨機的詢問度大幅提升。近日有網友在 Threads 分享，發現百年大廠 Honeywell 2026 年全新上市的頂規旗艦款太空機 X560（架上型號 HPA560WTW）無預警現折 4,500 元，僅需 16,999 元即可入手。對比其他通路近 2 萬 5 的售價，驚人折扣讓網友直呼 8 千元價差超有感，意外引發一波會員搬貨潮。貼文一出隨即引發迴響，不少過來人分享經驗。其中美甲從業人員透露，該機種處理工作室藥水味與甲醛的效果明顯；對於有小孩的家庭來說，更是具備 UVC 殺菌功能的防疫神機。除了強悍功能，質感極佳的星霧白外型也深受顏值控青睞。原 PO 甚至打趣表示「省下的錢買和牛還有找」，吸引脆友標記好友推坑直呼「這價格太香」，更有人感嘆若沒搶到這波「真的會搥心肝」。究竟這款清淨機魅力何在？身為具備百年航太背景的品牌，Honeywell 將 NASA 技術合作經驗轉化為居家防護力。這款被網友譽為空氣清淨機界天花板的「太空機」 X560（架上型號 HPA560WTW），與一般僅靠吸附甲醛的機種不同，其搭載的 HiSiv™ 美國專利技術能「永久分解」甲醛，避免濾網飽和後產生二次污染的風險。作為目前市面唯一結合 H13 HEPA、UVC 殺菌，以及 HiSiv™ 專利分解甲醛的三合一神機，標榜一小時內能滅除 21 種病毒與 7 大過敏原，強效過濾達 99.9% 以上，讓原 PO 直言：「這規格在外面買不到這個價！光有其中兩項都要兩萬多起跳了」專家提醒，室內甲醛釋放期長達 3 至 15 年，投資具備分解技術的機種是長遠之道。由於此次下殺幅度為年度罕見，吸引大批民眾進店卡位，限時優惠將持續至 5 月 10 日。綜觀這台全台唯一具備 H13 HEPA 濾網、HiSiv™ 專利分解甲醛與 UVC 殺菌三效的機種，不僅是買一份安心，更是今年上半年最值得投資的居家家電。建議有需求的民眾，可把握這波兩萬有找的入手機會，前往門市諮詢或致電確認庫存，以免空手而歸。